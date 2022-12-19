شاهد: حريق ضخم يدمر مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في جمهورية إفريقيا الوسطى

أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية إفريقيا الوسطى الإثنين، أن حريقًا اندلع في مقر وفد الاتحاد الأوروبي في جمهورية إفريقيا الوسطى ليل الأحد، ولم يسفر عن وقوع إصابات.

في حوالي الساعة العاشرة صباحًا، احترقت غالبية مباني بعثة الاتحاد الأوروبي، الواقعة في وسط مدينة بانغي، العاصمة، وإنتشرت رائحة احتراق قوية بينما كان الدخان الأبيض لا يزال يتصاعد من بعض المباني، حسبما أشار صحفي في وكالة فرانس برس. واندلع الحريق "قرابة منتصف الليل"، بحسب الحراس الذين قابلتهم وكالة فرانس برس على الفور.

وكتب دوغلاس داريوس كاربنتر، سفير الاتحاد الأوروبي في جمهورية إفريقيا الوسطى، على حسابه في تويتر، "دمرت النيران مباني وفد الاتحاد الأوروبي في بانغي الليلة الماضية. ولم يصب أحد".

تضرر السقف بشكل خاص، وتناثرت الأشياء المتفحمة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر، على الأرض، كما أذابت النيران القضبان الحديدية على الواجهة، كما أشار صحفي في وكالة فرانس برس.

وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم الدبلوماسية الأوروبية، على تويتر "نحن نعمل مع سلطات إفريقيا الوسطى لتسليط الضوء بسرعة على أسباب الحادث".

لم تحدد السلطات الإثنين أسباب الحريق، وقالت "غالبية الخسائر مادية، لكن الاتحاد الأوروبي سيواصل مشاريعه في جمهورية أفريقيا الوسطى بشكل طبيعي. وقالت وكالة فرانس برس نقلا عن مسؤول تنفيذي في الاتحاد الأوروبي في جمهورية إفريقيا الوسطى طلب عدم الكشف عن هويته "لم يكن للحريق أي تأثير على الموظفين، الذين سيواصلون العمل عن بعد في انتظار العثور على موقع جديد".