الموسيقي الحائز على جائزتي أوسكار هانز زيمر في دبي استعدادا لإقامة حفل استثنائي

في هذا العدد من برنامج "إنترفيو"، تحاور يورونيوز المؤلف والمنتج والملحن الموسيقي الكبير هانز فلوريان زيمر.

اشتهر هانز بعمله على الموسيقى التصويرية لعدة أفلام ناجحة، وحصل على جائزتي أوسكار. وأربع جوائز غرامي وثلاث جوائز بريت كلاسيكية وثلاث جوائز غولدن غلوب.

تميزت أعماله بإدخاله أصواتا من الموسيقى الإلكترونية على موسيقى الأوركسترا التقليدية.

بدأ العمل على موسيقى الأفلام في الثمانينات، وألف منذ ذلك الوقت الموسيقى لأكثر من 150 فيلما. من أبرز تلك الأفلام "ذا لاين كينغ" وحاز بفضله على جائزة أوسكار كأفضل موسيقى تصويرية عام 1995 "غلايديتور" و "بلاك هوك داون" و "راين مان" و"دون" الذي فاز بفضله على ثاني جائزة أوسكار لأفضل موسيقى تصويرية.

وعمل زيمر مع العديد من المخرجين الكبار أمثال ريدلي سكوت، رون هاوارد، غور فيربينسكي، مايكل باي، غاي ريتشي وكريستوفر نولان.

وأعلن منتج الموسيقى التصويرية لعدة أفلام ناجحة في هوليوود، أنه سيقدم جولة "هانز زيمر لايف" في دبي لأول مرة. وفي حديثه إلى يورونيوز قال زيمر إن الناس يمكن أن يتوقعوا "شيئًا مختلفًا" عن المألوف خلال الجولة.

وسيضم العرض الجديد بعضا من أكثر المقطوعات شهرة لأفلام عمل عليها.

ويتواجد هانز أيضًا في الإمارات للعمل على تكملة فيلم "دون" في جزئه الثاني الذي أخرجه دينيس فيلنوف.

ويقول هانز إن أفلام "دون" هي "مشروع شغوف" لأن فيلنوف يملك خيالا واسعا.

كما تحدث هانز خلال الحوار عن المخرج ريدلي سكوت الذي تربطه به علاقة خاصة، والذي عمل معه في فيلم "بلاك هوك داون"، و"غلاديتور" و"بليد رانر".

وقول هانز عن هذا المخرج أنه "رقم واحد، ..إنه يسمح لي بفعل ما أريد القيام به، إنه من النوع الذي يفضل تجرِبة أمور جديدة".

ومن المرتقب إقامة حفلات "هانز زيمر الحية" في دبي في "كوكا كولا أرينا" في 27 يناير 2023.