لماذا تسعى الشركات الألمانية لزيادة استثمارها في إفريقيا عام 2023؟

أظهر استطلاع اطّلعت عليه رويترز يوم الثلاثاء رغبة الشركات الألمانية في تعزيز أنشطتها التجارية في إفريقيا العام المقبل، خاصة في مجالي الهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي المسال، من خلال زيادة حجم استثماراتها في القارة 43 بالمئة.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل أعضاء جمعية الأعمال الألمانية-الإفريقية أن 39 بالمئة من الأعضاء يريدون إبقاء معدلات الإنفاق الحالية في إفريقيا كما هي دون تغيير.

وقال رئيس الجمعية كريستوف كانيجيسر لرويترز "غالبية الشركات ترغب في توسيع حجم أنشطتها العام المقبل. هذا منطقي لأن القارة لا تزال على مسار النمو".

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الألمانية أن الشركات الألمانية استثمرت نحو 1.6 مليار يورو في إفريقيا العام الماضي، منها نحو 1.1 مليار يورو في منطقة جنوب الصحراء الكبرى.

وقال كانيجيسر إنه يرى فرصاً كبيرة في قطاع الطاقة في إفريقيا في الوقت الذي يسعى فيه الاقتصاد الألماني، الذي يعد الأكبر في أوروبا، لتقليل اعتماده على الغاز الروسي منذ غزو موسكو الأراضي الأوكرانية.

وأضاف "مجالا الهيدروجين الأخضر والغاز المسال سيعطيان دفعة جديدة في عدة بلدان" مشيراً إلى السنغال ونيجيريا وموريتانيا كدول لديها إمكانات استثمارية.

وأظهر الاستطلاع أن 56 بالمئة من الشركات الألمانية تنظر إلى أنشطتها التجارية في إفريقيا في عام 2022 بشكل إيجابي فيما قال سبعة بالمئة من الشركات إن الأنشطة "جيدة جدا".