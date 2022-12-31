زعماء العالم ينعون البابا بنديكتوس السادس عشر

توفي البابا المستقيل الألماني بنديكتوس السادس عشر الذي فاجأ تنحيه العالم بأسره في العام 2013، صباح السبت عن عمر ناهز 95 عاما، كما أعلن الفاتيكان.

وقال مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني في بيان "بكثير من الألم أعلمكم أن البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر فارق الحياة اليوم عند الساعة التاسعة والدقيقة الرابعة والثلاثين، في دير والدة الكنيسة في الفاتيكان".

وسيسجى جثمان البابا الراحل اعتبارا من صباح الاثنين في كاتدرائية القديس بطرس لافساح المجال أمام المؤمنين لالقاء نظرة الوداع.

وعبر قادة العالم عن حزنهم لوفاة البابا المستقل.

المستشار الألماني أولاف شولتس

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس السبت أن العالم يخسر "شخصية بارزة" في الكنيسة الكاثوليكية مع وفاة البابا بنديكتوس السادس عشر.

وقال شولتس على حسابه على تويتر "بصفته بابا +ألمانيًا+، كان بنديكتوس السادس عشر بالنسبة لكثيرين، وليس فقط في هذا البلد، قائدًا فريدًا للكنيسة"، واصفًا إياه بأنه كان "شخصية مؤيدة للنقاش" و"لاهوتيًا ذكيًا".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجهود البابا السابق بنديكتوس السادس عشر، الذي توفي السبت عن 95 عامًا، في سبيل "عالم أكثر أخوّة".

وكتب ماكرون على تويتر "أفكاري مع الكاثوليك في فرنسا وحول العالم المحزونين برحيل قداسته بنديكتوس السادس عشر الذي عمل بروح وذكاء من أجل عالم أكثر أخوّة".

رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك

عبّر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك السبت عن "حزنه" لوفاة "عالم اللاهوت العظيم" البابا السابق بنديكتوس السادس عشر عن عمر 95 عامًا.

وكتب سوناك على تويتر "شعرت بالحزن لدى علمي بوفاة البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر"، مضيفًا "كان عالم لاهوت عظيما شكّلت زيارته للمملكة المتحدة في العام 2010 لحظة تاريخية للكاثوليك وغير الكاثوليك في جميع أنحاء بلدنا" فيما أعلنت الكنيسة الانغليكانية أنها تصلي لذكرى البابا الراحل.

رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني

اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن البابا السابق بنديكتوس السادس عشر الذي توفي عن 95 عامًا كان "عملاق الإيمان والمنطق" و"أحد الكبار الذين لن ينساهم التاريخ".

وأضافت في بيان "عبّرت للبابا فرنسيس عن مشاركتي ومشاركة الحكومة ألمه وألم المجتمع الكنسي بأسره".