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إيران

القضاء الإيراني يتهم فرنسيين اثنين وبلجيكيا بالتجسس

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بقلم:  يورونيوز
العلم الإيراني.
العلم الإيراني.   -   حقوق النشر  رويترز

ذكرت شبكة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية الثلاثاء نقلا عن المتحدث باسم القضاء الإيراني أن الجمهورية الإسلامية وجهت اتهامات لمواطنين فرنسيين اثنين ومواطن بلجيكي بالتجسس والعمل ضد الأمن القومي للبلاد.

وتتهم طهران أعداءها الخارجيين بإذكاء الاضطرابات التي اندلعت في إيران قبل ثلاثة أشهر عقب وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق لعدم الالتزام بقواعد الزي الإلزامية في البلاد.

وتشكل الاحتجاجات أحد أكبر التحديات التي تواجهها المؤسسة الدينية بالبلاد منذ ثورتها عام 1979 واجتذبت إيرانيين من جميع فئات المجتمع.

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ولم تذكر شبكة الأنباء مكان أو موعد توجيه الاتهامات للثلاثة.

المصادر الإضافية • رويترز