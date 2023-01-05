أمازون تعتزم إلغاء أكثر من 18 ألف وظيفة

قال آندي جيسي، الرئيس التنفيذي لأمازون دوت كوم، في مذكرة للموظفين يوم الأربعاء إن تخفيضات الوظائف بالشركة ستتسع الآن لتطال أكثر من 18 ألف وظيفة في إطار تقليص للقوى العاملة كشفت عنه سابقاً.

وأضاف أن قرارات التسريح، التي ستبدأ أمازون الإبلاغ بها في 18 يناير-كانون الثاني، ستؤثر كثيراً على منظمات التجارة الإلكترونية والموارد البشرية التابعة للشركة.

وتصل التخفيضات إلى ستة بالمئة من القوة العاملة في أمازون التي يبلغ قوامها 300 ألف عامل تقريباً. وتمثل تحولاً كبيراً في شركة البيع بالتجزئة التي رفعت في الشهور الماضية سقف الأجور الأساسي إلى مثليه لتنافس بقوة أكبر على أصحاب المواهب.

وقال جيسي في المذكرة إن التخطيط السنوي "أصعب نظراً للضبابية الاقتصادية ولأننا وظفنا بسرعة خلال السنوات الماضية".

وأمازون هي ثاني أكبر أرباب العمل في القطاع الخاص في الولايات المتحدة بعد وول مارت، إذ توظف أكثر من 1.5 مليون شخص بما يشمل العاملين بالمستودعات. وتتأهب الشركة لنمو سيكون أبطأ على الأرجح فيما يجبر التضخم المرتفع الشركات والمستهلكين على خفض الإنفاق.

وتراجع سهم أمازون إلى النصف خلال العام الماضي.

وبدأت الشركة التي تتخذ من سياتل مقرا تسريح الموظفين بقسم الأجهزة في نوفمبر-تشرين الثاني، وأخبر مصدر رويترز حينها أن أمازون تستهدف تخفيض عشرة آلاف وظيفة.

والآن ستتجاوز تسريحات أمازون تخفيضات الوظائف التي أعلنتها ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، العام الماضي والبالغة 11 ألف وظيفة فضلاً عن تخفيضات أعلنتها شركات كبرى أخرى في قطاع التكنولوجيا.

وقال جيسي "لقد نجحت أمازون في تجاوز أوضاع اقتصادية ضبابية وصعبة في الماضي، وسنواصل فعل ذلك".