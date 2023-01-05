شاهد: عملات ذهبية حقيقية بقيمة 500 يورو في كعكة عيد الغطاس التقليدية

قامت مخبزة بلجيكية بإخفاء عملات ذهبية حقيقية بقيمة 500 يورو في كعكة عيد الغطاس التقليدية، التي يُطلق عليها عادة بـ "كعكة الملوك" حيث أكد لوك دو فيردت، صاحب المخبزة، التي تتخذ من العاصمة بروكسل مقرا لها أن عملية وضع القطع النقدية الذهبية، التي سبق وأن قام بها لاقت نجاحا واستحسانا كبيرا من قبل زبائنه، لدرجة أنه قام هذا العام بصنع أربع قطع لوضعها بشكل عشوائي في الكعكات التي ستعرض للبيع.

وبالرغم من الإقبال الكبير ونجاح العملية، لم يخفِ لوك دو فيردت قلقه من الوضع الصعب الذي يمر به العالم والذي ألقى بظلاله على نشاطه حيث أوضح أن مخبزته ليست بمنأى عن الأزمة الاقتصادية التي تجتاح أوروبا، مشيرا إلى أن أسعار المواد الأولية التي يستخدمها في مخبزته كانت أكثر تكلفة هذا العام، لأن أسعر الزبدة والدقيق واللوز زادت بشكل مفرط.

وحسب دو فيردت، فكثيرًا ما تتشكل قوائم الزبائن الذين ينتظرون "كعكة الملوك" بفارغ الصبر في الساعات الأولى، وفي السنوات السابقة نفدت الكعك بسرعة مما خيب آمال أولئك عدد كبير من "المنتظرين"، وهو أمر يحرص دو فيردت على تجنبه هذه المرة.