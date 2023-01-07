الصين تتربع على عرش الدول في احتياطيات النقد الأجنبي وبلغت 3.128 تريليون دولار في ديسمبر

أظهرت بيانات رسمية أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ارتفعت في ديسمبر كانون الأول، مع تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي للصين، وهي الأكبر في العالم، 11 مليار دولار إلى 3.128 تريليون دولار الشهر الماضي مقارنة مع 3.154 تريليون دولار التي توقعها استطلاع أجرته رويترز للمحللين و 3.117 تريليون دولار، في نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفع اليوان 2.8% مقابل الدولار في ديسمبر كانون الأول، بينما انخفض الدولار الشهر الماضي 2.3% مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى. وبلغت حيازة الصين من الذهب 64.64 مليون أوقية في نهاية ديسمبر كانون الأول، مقابل 63.67 مليون في نهاية نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفعت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 117.24 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول، من 111.65 مليار دولار في نهاية نوفمبر تشرين الثاني.

وبعد انخفاضه 7.9% مقابل الدولار في عام 2022، وصل اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أربعة أشهر مقابل الدولار، في أول يوم تداول خلال العام الجديد في الثالث من يناير كانون الثاني، مدعوما بتفاؤل المستثمرين ببدء التعافي الاقتصادي المحلي في وقت مبكر أكثر مما كان متوقعا.