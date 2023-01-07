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الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن تدين ب"أشد العبارات" عمليات الإعدام في إيران

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بقلم:  Euronews
احتجاج على إعدام لاعب كرة القدم الإيراني أمير نصر آزاداني أمام السفارة الإيرانية في مكسيكو سيتي 19 ديسمبر، 2022
احتجاج على إعدام لاعب كرة القدم الإيراني أمير نصر آزاداني أمام السفارة الإيرانية في مكسيكو سيتي 19 ديسمبر، 2022   -   حقوق النشر  PEDRO PARDO/AFP

أدانت الولايات المتحدة بأشدّ العبارات السبت تنفيذ حكم الإعدام في حقّ رجلين في إيران على خلفية الاحتجاجات التي تهزّ البلد.

وجاء في تغريدة للناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس "ندين بأشدّ العبارات المحاكمة الصورية لمحمد مهدي كرامي ومحمد حسيني وإعدامها في إيران".

وكانت إيران قد نفّذت  اليوم السبت حكمَي إعدام بحق رجلَين بتهمة قتل عنصر أمن أثناء الاحتجاجات، التي أثارتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، وفق ما أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية.