قاض يرفض طلب ترامب رفض قضية امرأة تتهمه بالاغتصاب

رفض قاض أمريكي يوم الجمعة محاولة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إسقاط قضية رفعتها الكاتبة إي. جين كارول، تتهمه فيها بالتشهير والتعدي عليها بعدما أنكر اغتصابه لها في منتصف التسعينيات، واصفا محاولة ترامب بأنها "سخيفة".

وقال القاضي لويس كابلان في مانهاتن إنه لا يجد وجاهة لحجة ترامب، بأنه يتعين رفض مزاعم كارول بخصوص تعرضها للتعدي، بموجب قانون في نيويورك لأن القانون يحرمه من الإجراءات المستحقة في ظل دستور الولاية.

وقال القاضي أيضا إن قانون الولاية لا يلزم كارول، وهي كاتبة عمود سابقة في مجلة إيل، بإثبات أنها تعرضت لخسارة اقتصادية جراء تعليقات ترامب، وهو الإثبات الذي كان يطلبه ترامب. وقالت ألينا هابا، إحدى محاميات ترامب: "خاب أملنا من قرار المحكمة ونعتزم الاستئناف فورا".

والقضية هي إحدى قضيتين تتهم كارول فيهما ترامب بالتشهير، حينما أنكر اغتصابها في غرفة تبديل الملابس، بمتجر برغدورف غودمان في أواخر 1995 أو مطلع 1996.

ورفعت كارول دعوى قضائية ضد ترامب لأول مرة بعد أن نفى الاتهام في يونيو حزيران 2019، وقال لمراسل في البيت الأبيض إنه لا يعرف كارول، وإنها "ليست من نوعه"، وإنها أيضا اختلقت هذا الادعاء لبيع مذكراتها الجديدة.

ونشأت الدعوى الثانية من منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في أكتوبر تشرين الأول 2022، عندما وصف ترامب ادعاء الاغتصاب بأنه "خدعة" و"كذب" و"خداع" و"احتيال تام".