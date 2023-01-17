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بيرو

اكتشف نوع جديد من السحالي في أحد متنزهات البيرو

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
النوع الجديد المكتشف من السحالي "بروكتوبوروس تايتنز"
النوع الجديد المكتشف من السحالي "بروكتوبوروس تايتنز"   -   حقوق النشر  AFP PHOTO / SERNANP

اكتشفت مجموعة من العلماء نوعاً جديداً من السحالي داخل محمية طبيعية في كوسكو جنوب شرق البيرو، على ما أعلنت الاثنين الهيئة الوطنية المسؤولة عن المناطق الطبيعية المحمية في هذا البلد.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أنّ "متنزه أوتيشي الوطني اكتشف نوعاً جديداً من السحالي".

واكتُشف النوع الجديد المُسمى "بروكتوبوروس تايتنز( Proctoporus titans)، في بونا التي تشكل هضبة عالية على ارتفاع 3241 متراً.

وتتميز السحلية المُكتشفة بلونها الرمادي الغامق وذيل أطول من جسمها. ويحوي ظهرها قشوراً فيما يتميّز رأسها بالخطوط.

ومتنزه أوتيشي الوطني منطقة محمية في كوسكو وجونين وتضم 305,973 هكتاراً من الغابات المرتفعة.

المصادر الإضافية • أ ف ب