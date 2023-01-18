مقتل وزير الداخلية الأوكراني ومسؤولين بارزين بتحطم مروحية قرب كييف.. وبوتين لا يشكك في انتصار روسيا

مقتل وزير الداخلية الأوكراني ومسؤولين بارزين بتحطم مروحية قرب كييف.. وبوتين لا يشكك في انتصار روسيامحادثة
قُتل 18 شخصًا على الأقلّ بينهم وزير الداخلية الأوكراني وثلاثة أطفال جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال صباح الأربعاء في منطقة كييف، في مأساة "مروّعة"، كما وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي طلب تحقيقا مفصلا فيها.
وقال حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا على تلغرام "مأساة في بروفاري. ارتفع عدد الضحايا. عند الساعة 10,30 (08,30 بتوقيت غرينتش)، 18 قتيلًا منهم ثلاثة أطفال".
وتحدث عن تسجيل "29 جريحًا منهم 15 طفلًا"، مشيرًا إلى احتمال ارتفاع الحصيلة.
وفي لقطات انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، تظهر بقايا المروحية وحطام قرب سيارة مدمّرة. وأبلغ مراسلو وكالة فرانس برس عن انتشار عناصر إطفاء وشرطيين في المكان.
وقال رئيس الشرطة الأوكرانية في بيان إن من بين الضحايا وزير الداخلية دنيس موناستيرسكي (42 عامًا) ومساعده الأول يفغيني ينيني (42 عامًا) والمسؤول في وزارة الداخلية يوري لوبكوفيتش، الذين كانوا على متن المروحية مع ستة أشخاص آخرين.
وأعلنت الرئاسة الأوكرانية أن المروحية كانت متّجهة إلى الجبهة. وقال نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشينكو للتلفزيون الوطني "هدف هذه الرحلة (كان الذهاب) إلى إحدى النقاط الساخنة في بلدنا حيث تدور المعارك. كان وزير الداخلية ذاهبًا إلى هناك".
ونقدم إليكم أبرز تطورات الوضع في أوكرانيا:
الرئيس الأوكراني يقول إنه ليس قلقا بشأن أمنه الشخصي
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام المنتدى الاقتصادي العالمي إنه ليس قلقا بشأن أمنه الشخصي بعد مقتل وزير داخليته في تحطم مروحية في وقت سابق يوم الأربعاء.
جاء التصريح خلال جلسة أسئلة وأجوبة بالمنتدى المنعقد في منتجع دافوس السويسري حضرها الرئيس الأوكراني عبر الإنترنت.
شولتس يتعهد مواصلة دعم أوكرانيا دون حسم قرار منحها دبابات متطورة
تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء في دافوس بسويسرا مواصلة دعم أوكرانيا، من دون الإشارة إلى إمكانية الموافقة على منحها دبابات ألمانية متطورة.
في نهاية خطابه المكرس للابتكار وسياسة المناخ في ألمانيا، سُئل المستشار صراحةً عن إرسال دبابات ليوبارد 2 التي طلبتها كييف وأبدى العديد من البلدان ومن بينها بولندا استعدادها لتسليمها بشرط موافقة برلين.
أجاب الزعيم الألماني خلال جلسة أسئلة وأجوبة في منتدى دافوس الاقتصادي "نحن لا ندعم أوكرانيا بالوسائل المالية والمساعدات الإنسانية فحسب، بل أيضًا بالكثير من الأسلحة".
ولم يذكر شولتس كلمة "دبابات"، كما لم يدل بتصريحات حول الاجتماع الحاسم للدول الغربية المكرس لمساعدة أوكرانيا والذي ينتظم الجمعة في القاعدة الأميركية في رامشتاين بألمانيا.
وأشار خليفة أنغيلا ميركل إلى أن ألمانيا تدعم أوكرانيا بالكثير من السلاح منذ بداية الغزو الروسي، ومن ذلك قاذفات صواريخ ومركبات مدرعة من نوع ماردر ونظام الدفاع الجوي آيريس-تي.
وأكد "سنواصل القيام بذلك طالما كان ضروريا" بالتشاور مع حلفاء برلين، مشددا في الآن نفسه على رغبته في تجنب أي مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو).
وكان قادة فنلندا وليتوانيا وبولندا وبريطانيا قد دعوا مجددا المستشار الألماني الاثنين للإذن بسرعة بتسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد 2 القوية للغاية، إذ يجب أن تحصل إعادة تصدير أي شحنة من المواد الحربية الألمانية الصنع على الضوء الأخضر من برلين.
دافوس 2023- ستولتنبرغ يطالب بدعم كبير في الأسلحة لأوكرانيا
قال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، يوم الأربعاء إن أوكرانيا بحاجة إلى "زيادة كبيرة" في الأسلحة في لحظة محورية من الغزو الروسي وإن مثل هذا الدعم هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سلمي تفاوضي.
ويعقد قادة الدفاع من نحو 50 دولة ومن منظمة حلف شمال الأطلسي محادثات في قاعدة رامشتاين الجوية الألمانية يوم الجمعة، في أحدث سلسلة من الاجتماعات منذ اجتياح القوات الروسية لأوكرانيا قبل نحو 11 شهرا.
وقال ستولتنبرغ لرويترز في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا "هذه لحظة محورية في الحرب وفيما يتعلق بالحاجة إلى زيادة كبيرة في الدعم لأوكرانيا".
وأضاف "إذا أردنا حلا سلميا تفاوضيا غدا، يتعين علينا تقديم مزيد من الأسلحة اليوم".
وتوخى ستولتنبرغ الحذر بشأن هذا الموضوع قائلا إن المشاورات مستمرة، لكنه رحب بقرار بريطانيا إرسال دبابات تشالنجر إلى كييف.
وقال ستولتنبرغ إنه، إلى جانب الدبابات، تحتاج أوكرانيا مزيدا من أنظمة الدفاع الجوي والمدرعات والذخيرة وقطع الغيار وقدرات الصيانة لضمان استمرار عمل أسلحتها الحالية.
وقال إن الوضع على طول جبهات القتال استقر في الأسابيع الماضية، لكن القتال العنيف الذي طال أمده في مدينة باخموت بشرق البلاد كشف أهمية توفير مزيد من الأسلحة لدعم أوكرانيا.
وركزت روسيا على باخموت في الأسابيع القليلة الماضية وأعلنت الأسبوع الماضي أنها استولت على بلدة سوليدار الواقعة على الأطراف الشمالية للمدينة.
وأضاف ستولتنبرغ "الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين لم يبد أي بادرة على الاستعداد للسلام، ولذا يتعين أن يدرك أنه لن يستطيع الفوز في ساحة المعركة".
رئيس بلدية كييف متفائل بشأن شحنات أسلحة جديدة بعد محادثات في دافوس
قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن لديه "إشارات جيدة وإيجابية للغاية" بأنه سيتم الإعلان عن شحنات أسلحة جديدة لأوكرانيا في اجتماع لحلفاء بلاده الغربيين في ألمانيا الجمعة.
يشارك الملاكم السابق للوزن الثقيل في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع ضمن وفد أوكراني كبير يضغط من أجل المزيد من المساعدات المالية والأسلحة الحديثة.
وصرح كليتشكو لوكالة فرانس برس الأربعاء "دعونا ننتظر يومين"، في إشارة إلى اجتماع للدول الداعمة لأوكرانيا في قاعدة رامشتاين العسكرية التي تديرها الولايات المتحدة في ألمانيا.
وأضاف "آمل أن يكون إيجابيا جدا بالنسبة لأوكرانيا... لدي إشارات جيدة وإيجابية للغاية".
وتابع المسؤول الأوكراني "نحن بحاجة إلى أسلحة حديثة، والجنود الأوكرانيون معنوياتهم عالية للغاية لكن المعنويات وحدها لا تكفي. نحن بحاجة إلى أسلحة حديثة للدفاع عن وطننا من العدوان".
وسط تزايد الضغط على المستشار الألماني أولاف شولتس للسماح بتصدير دبابات ليوبارد ثقيلة ألمانية الصنع إلى أوكرانيا، قال كليتشكو إن هذه الدبابات "ستكون مفيدة جدا".
ومن المقرر أن يخاطب شولتس المندوبين شخصيًا في دافوس في وقت لاحق، ومن المنتظر أن يتحدث بعده بوقت قصير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر الفيديو.
كما أشاد فيتالي كليتشكو بوزير الداخلية دنيس موناستيرسكي الذي لقي حتفه في حادث تحطم مروحية خارج كييف الأربعاء، ووصفه بأنه "شاب مبدع جدا وشخص جيد".
وقال رئيس بلدية كييف إن موناستيرسكي كان متوجها إلى موقع هجوم صاروخي روسي على مدينة دنيبرو عندما سقطت طائرته المروحية ما أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال.
وأضاف في تصريحه لوكالة فرانس برس "انها مأساة كبيرة... في اليومين المقبلين سنعرف بالضبط سبب وقوع الحادث".
الرئيسة الجديدة للّجنة الدولية للصليب الأحمر ستزور موسكو هذا الأسبوع
تزور الرئيسة الجديدة للّجنة الدولية للصليب الأحمر موسكو هذا الأسبوع، بعدما قامت بزيارة لأوكرانيا الشهر الماضي، وفق ما أعلنت المنظمة في بيان.
وأوضح البيان "تزور رئيسة اللّجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش موسكو هذا الأسبوع لمناقشة المخاوف الإنسانية العاجلة مع مسؤولين حكوميين والصليب الأحمر الروسي".
بوتين: انتصار روسيا في أوكرانيا أمر "حتمي"
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن انتصار روسيا في أوكرانيا أمر "حتمي".
وفي تصريحات بثها التلفزيون خلال زيارة لمصنع أسلحة في مسقط رأسه سان بطرسبرج، قال بوتين للعمال والصحفيين "النصر مؤكد، لا شك لدي في ذلك".
روسيا تزيد إمداداتها من وقود الديزل لتركيا والمغرب قبل بدء حظر أوروبي
أظهرت بيانات من تجار ورفينيتيف أن روسيا كثفت إمداداتها من وقود الديزل لتركيا والمغرب قبل دخول الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ.
ووافق الاتحاد الأوروبي على حظر كامل لواردات روسيا من المنتجات النفطية اعتبارا من الشهر القادم في محاولة لخفض عائدات روسيا بسبب الصراع العسكري مع أوكرانيا.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستحول إمداداتها إلى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وأظهرت بيانات رفينيتيف ارتفاع إمدادات الديزل من الموانئ الروسية إلى تركيا في ديسمبر كانون الأول 2022 إلى أكثر من 750 ألف طن وبلغ إجمالي حمولاتها 5.05 مليون طن في 2022 مقابل 3.99 مليون في 2021.
وزودت روسيا تركيا بنحو 450 ألف طن من الديزل منذ بداية الشهر الجاري.
وارتفعت إمدادات الديزل من روسيا إلى المغرب إلى 735 ألف طن في 2022 بعد أن كانت 66 ألفا فقط في العام السابق وبلغ إجمالي حمولاتها نحو 140 ألفا منذ بداية 2023.
وأفادت رفينيتيف أيضا بخروج العديد من الشحنات من روسيا إلى غانا والسنغال وليبيا وأوروجواي وكوت ديفوار.
في هذه الأثناء، لا تزال أوروبا تستورد الجزء الأكبر من وقود الديزل الروسي، وتملأ خزاناتها قبل الموعد النهائي في الخامس من فبراير شباط.
وقال أحد التجار "أعتقد أن أوروبا ستعوض البراميل الروسية عن طريق التزود بإمدادات من آسيا والشرق الأوسط، لكن يظل السعر يمثل لغزا".
نيويورك تايمز: أمريكا ترسل ذخيرة مخزنة في إسرائيل لأوكرانيا
أفادت صحيفة نيويورك تايمز يوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة أرسلت مخزونا من الذخيرة التي كانت مخزنة في إسرائيل لتستخدمه أوكرانيا في حربها ضد روسيا، قائلة إن القرار اتُخذ في العام الماضي.
وأكد مسؤول إسرائيلي صحة التقرير لرويترز، قائلا إن رئيس الوزراء حينئذ يائير لابيد وافق على ذلك رغم أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى مثل تلك الموافقة بشكل رسمي.
ولعقود، خزن البنتاجون ذخائر في إسرائيل لتُستخدم في إعادة الإمداد الطارئة في حالة الحرب، أو لتسليمها إلى حلفاء آخرين للولايات المتحدة.
وبحسب نيويورك تايمز، فالذخيرة الأمريكية المنقولة من إسرائيل إلى أوكرانيا هي نحو 300 ألف قذيفة مدفعية من عيار 155 مليمترا، وهو نوع تستخدمه كييف بوتيرة كبيرة.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عند سؤاله عن التقرير "نُقلت المعدات الأمريكية التي كانت مخزنة في إسرائيل إلى القوات المسلحة الأمريكية منذ عدة أسابيع بناء على طلبها".
وإن جرت عمليات النقل أو ستجري في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي المحافظ بنيامين نتنياهو، الذي استعاد المنصب في 29 ديسمبر كانون الأول، فستختبر قوة العلاقة التي رسخها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الفترات السابقة في المنصب.
وتحدث نتنياهو عن مراجعة السياسة الإسرائيلية بشأن حرب أوكرانيا وروسيا ولكنه توقف قبل أن يتعهد بأي توريد مباشر للأسلحة إلى كييف.
وأبدى لابيد، الذي تولى المنصب في يوليو تموز الماضي، صراحة تعاطفه مع أوكرانيا.
ولم تعلق سفارة واشنطن في إسرائيل على تقرير نيويورك تايمز. وقال السفير الأوكراني يفجن كورنيتشوك لرويترز عبر الهاتف إنه "ليس لديه أدنى فكرة" إن كان التقرير صحيحا. وأحجمت السفارة الروسية عن التعليق.
مقتل جندي روسي بإطلاق نار بعد فراره من قاعدة عسكرية
أعلنت السلطات الروسية الأربعاء أنها أطلقت النار على جندي فرّ من قاعدة عسكرية، وذكرت وسائل إعلام محلية عديدة أنه ترك وحدته هربا من القتال في أوكرانيا.
وقالت السلطات في منطقة ليبيتسك بغرب روسيا إن "ديميتري بيروف، المطلوب لفراره من وحدة عسكرية طوعا ومن دون إذن، تم تحديد موقعه وتصفيته"، وفق ما جاء في بيان لها على تلغرام لم يذكر أي تفاصيل عن مقتله.
أفادت القناة المحلية التابعة لشبكة "في جي تي آر كاي" أن الجندي البالغ 31 عاما هرب من "منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا" وكان مطلوبا في منطقتي فورونيج وليبيتسك.
وبحسب وسائل إعلامية، فقد كان يحمل مسدسا رشاشا، وبحوزته قنابل يدوية، وكان يحاول التوجه إلى قريته في منطقة ليبيتسك.
وقد حصلت حالات فرار كثيرة لجنود روس يقاتلون في أوكرانيا.
روسيا تقول إنها لا ترى مقترحات جادة للسلام في أوكرانيا
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الأربعاء إن موسكو لم تر بعد أي مقترحات جادة لإقرار السلام في أوكرانيا وإن أفكار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن هذا الموضوع غير مقبولة.
وقال لافروف إن موسكو مستعدة لمناقشة الأمر مع الدول الغربية والرد على أي مقترحات جادة، مضيفا أن أي محادثات يجب أن تتناول المخاوف الأمنية الكثيرة لروسيا.
وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي في موسكو، دعا لافروف حلف شمال الأطلسي مجددا إلى إزالة بنيته التحتية العسكرية من أوكرانيا والدول الأخرى القريبة من حدود روسيا.