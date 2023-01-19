شاهد: متنزه جديد في كاليفورنيا لعشاق شخصية "سوبر ماريو"

سيتمكن محبو "سوبر ماريو" من دخول قلعة جديدة، مع الافتتاح المرتقب لأول متنزه أميركي مخصص للعبة الفيديو الشهيرة بلوس أنجليس في شباط/فبراير، قبل أسابيع قليلة من طرح فيلم هوليوودي عن هذا السباك الشهير ذي الشارب المفتول.

هذا المشروع الضخم الجديد مستنسخ بدرجة كبيرة عن مجمع ترفيهي مشابه افتتح أبوابه منذ العام 2021 بمدينة أوساكا اليابانية، وهو سيقام في قلب مجمع "يونيفرسال ستوديوز هوليوود".

مع حبات فطر يتعين التهامها ونباتات بيرانا مخبأة في الأنابيب وأحجار ملأى بالنقود... هذا المجمع المسمى "سوبر نينتندو وورلد" يلتزم بأمانة بنقل أجواء اللعبة التي تبلغ قريباً عامها الأربعين.

سوبر ماريو ولويجي CHRIS DELMAS/AFP or licensors

ولا تزال لعبة "سوبر ماريو براذرز" التي رأت النور في العام 1985، حتى اليوم من بين أكثر ألعاب الفيديو مبيعاً حول العالم. وقد فتحت مغامراتها بالأبعاد الثنائية الطريق أمام سلسلة من التتمات التي دفعت بشخصية شيغيرو مياموتو إلى مصاف أيقونات الثقافة الشعبية العالمية.

"يونيفرسال"، المعتادة على تقديم مجمعات ترفيه مستوحاة من عالم السينما من أمثال "هاري بوتر" و"فاست أند فيوريوس"، تعاونت مع "نينتندو" لتقديم تجربة انغماسية.

ويمكن للزوار خصوصا الدخول إلى لعبة ملاه مخصصة لسباقات "ماريو كارت"، باستخدام نظارات للواقع المعزز، والسفر إلى قلعة الشرير الشهير "بوسر".

وفي هذا الديكور الواقعي للغاية، يمكن للزائرين إطلاق قذائف افتراضية على أعداء يظهرون أمامهم.

"حلم يتحقق"

وتتيح ألعاب أخرى لزوار المنتزه بأن يضعوا قلادات تفاعلية ترصد التحركات وتعيد إظهارها على شاشات. ويمكن لكل مشارك بذلك جمع الأوراق النقدية أو الطوابع أملا في التأهل إلى المواجهة النهائية. وتحاول هذه اللعبة إعادة صنع "ملعب نهائي"، وفق نائب رئيس شركة "يونيفرسال كرييتيف" جون كورفينو.

ويقول "لقد جمعنا بين تأثيرات بالفيديو وعروض وشاشات ثنائية باعثة الضوء (ليد) وديكورات سحرية وانغماسية حقيقية ومؤثرات خاصة وتأثيرات فيزيائية وواقع معزز"، مضيفا "إنها التحديات نفسها على جهاز اللعب، لكن هذه المرة في الحياة الحقيقية".

السوبر ماريو CHRIS DELMAS/AFP or licensors

وميدانياً، بدأ هواة اللعبة بالتوافد نحو المجمع الجديد الذي يستقبل بعض الزوار لتوفير "انطلاقة هادئة" وحل بعض المشكلات الفنية. وقد أكد أول زائر للمجمع، كارلوس موكتيزوما وهو يرتدي زي السباك الشهير: "المجيء إلى هنا يعيد تكوين طفولتي في الحياة الحقيقية".

أما شريكته ليكسي هاوسمان فقالت مرتدية زي "لويجي" شقيق البطل "هذا حلم يتحقق. أعرف ماريو منذ أن كنت في الصفوف الابتدائية. كانت من أولى ألعابي على غايم بوي".

فيلم جديد قريباً

ومن المقرر افتتاح "سوبر نينتندو وورلد" رسميا في 17 شباط/فبراير، بحضور مجسمات أبطال اللعبة ماريو ولويجي إضافة إلى الأميرة بيتش. وبعد أوساكا ولوس أنجليس، تعتزم نينتندو أيضا فتح مجمع ترفيهي ثالث في أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية.

وستطلق استوديوهات "يونيفرسال بيكتشرز" السينمائية التي تدير مجموعتها الأم المجمع الترفيهي بهوليوود، من جانبها فيلم "سوبر ماريو براذرز" في نيسان/ابري.

ويلعب فيلم الرسوم المتحركة الطويل هذا، على وتر الحنين مع طاقم ممثلين بارزين أعاروا أصواتهم للشخصيات. فقد استعانت "يونيفرسال" خصوصا بكريس بات نجم "غارديينز أوف ذي غالاكسي" ليضع صوته على شخصية البطل ماريو. إلا أن أداءه الصوتي الذي ظهر في الإعلان الترويجي، أثار خيبة لدى كثير من محبي السلسلة وأشعل جدلا عبر المواقع الاجتماعية.

وهذه ثاني مرة تجسد فيها هوليوود شخصية ماريو على الشاشة بعد محاولة أولى في العام 1993 عبر فيلم "سوبر ماريو براذرز" الذي لم يحقق نجاحاً كبيراً.