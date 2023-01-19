شاهد: حبّارٌ عملاق يسبح قرب السواحل اليابانية وغوّاصان يوثقان الحدث النادر بكاميرا فيديو

صادف غواصان يابانيان حبّاراً عملاقاً ونادر الوجود يبلغ طوله متران ونصف المتر كان يسبح في أعماق المياه قبالة الساحل الغربي لليابان، وتمكّنا من توثيق هذا الحدث الطريف من خلال مقاطع مصوّرة بكاميرا فيديو.

يوسوكي تاناكا وزوجته اللذان يديران عملاً تجارياً يتعلق برياضة الغوص في مدينة تويوكان بمنطقة هيوغو، كانا في وقت لاحق من هذا الشهر سمعا من بائع معدات صيد أن ثمة حباراً عملاقاً يسبح بالقرب من سواحل المدينة.

وبينما كان تاناكا وزوجته على متن زورقهما بالقرب من شاطئ صخري، شاهدا "الحبّار الضخم"، على حد تعبير تاناكا، الذي قال: "لم يكن هذا المخلوق البحري يسبح بتلك الرشاقة التي عهدناها لدى الأسماك والمخلوقات البحرية الأخرى".

وتابع قائلاً: "كانت أذرعه وزعانفه تتحرك ببطء شديد".

ومن المعروف أن الحبّار العملاق الذي يصنّف من الروخيات يعيش في أعماق المياه القريبة من السواحل اليابانية ونادراً ما يظهر فوق سطح الماء.

والجدير بالذكر أنه في شهر نيسان/أبريل الماضي عُثر غربي اليابان على حبّار عملاق يزيد طوله على الثلاثة أمتار حياً بعد أن جرفته الأمواج وألقت به على رمال شاطئ أوجو بمدينة فوكوي.