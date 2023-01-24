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عمان

شاهد: الثلوج تكسو جبل شمس في سلطنة عمان

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
انخفاض درجة الحرارة على قمة جبل شمس، الواقع في ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية، في عمان، أدى إلى تساقط الثلوج.
انخفاض درجة الحرارة على قمة جبل شمس، الواقع في ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية، في عمان، أدى إلى تساقط الثلوج.   -   حقوق النشر  وكالات

أظهرت صور تلفزيونية عمانية، قمة جبل شمس، الواقع  في ولاية الحمراء في محافظة الداخلية، في عمان، مغطاة باللون الأبيض، بعد تساقط الثلوج ليل الاثنين.

وبحسب سجلات دائرة الأرصاد الجوية العمانية، وصلت درجة الحرارة إلى درجتين مئويتين تحت الصفر( 28.4 فهرنهايت) على أعلى جبل في عمان. 

ويذكر أنه من النادر أن تغطي الثلوج هذه القمة التي يبلغ ارتفاعها 3000 متر (9842 قدمًا) فوق مستوى سطح البحر. 

وأدنى درجة حرارة مُسجلة كانت في شهر يناير/كانون الثاني 2015، حيث بلغت 9.7 درجة تحت الصفر منذ بدء الرصد في 2003