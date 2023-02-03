الذهب يستقر بعد عمليات بيع مكثفة لكنه يتجه لانخفاض أسبوعي

استقرت أسعار الذهب الجمعة بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة، إذ استوعب المتداولون تصريحات البنوك المركزية العالمية بشأن رفع أسعار الفائدة، لكن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي له في سبعة أسابيع في ظل قوة الدولار.

وبحلول الساعة 0233 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1916.31 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع اثنين بالمئة وسط عمليات بيع يوم الخميس مدفوعة بارتفاع الدولار وجني الأرباح.

ولم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا يذكر مسجلة 1915.80 دولار.

واكتسبت أسعار الذهب حوالي 300 دولار منذ نوفمبر-تشرين الثاني بفضل توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بوتيرة أقل، إذ أن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبعدما رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بعد عام من الزيادات الحادة، رفع كل من البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا أسعار الفائدة 50 نقطة أساس يوم الخميس كما كان متوقعا.

في غضون ذلك، ارتفع الدولار 0.1 في المائة، مما كبح أسعار الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 23.5232 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.1 في المائة إلى 1020.51 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1655.60 دولار.