فيديو: خفر السواحل الأمريكي ينقذ رجلا في مشهد درامي قذفت الأمواج العالية قاربا سرقه

أنقذ عنصر إنقاذ انضم حديثا إلى خفر السواحل الأميركي رجلا عند مصب نهر كولومبيا بين ولاية أوريغون وولاية واشنطن بعد موجة عملاقة دحرجت قاربا كان يقوده وقلبته الأمواج.

الفيديو تم تصويره من مروحية تابعة لخفر السواحل كجزء من عملية الإنقاذ الدرامية التي حدثت أمس الجمعة، ويقول الضابط مايكل كلارك إن الوكالة تلقت مكالمة هاتفية في حوالي الساعة 10 صباحا، دون أي معلومات إضافية.

الوكالة استطاعت تحديد مصدر المكالمة، واستجابت طاقم خفر السواحل على متن إحدى السفن وطائرة هليكوبتر كانا في مهمة تدريب في مكان قريب. ووجدوا القارب المنكوب الذي يبلغ طوله 35 قدمًا، وقد تقاذفته أمواج البحر التي وصل ارتفاعها لـ 20 قدمًا (6 أمتار).

تم إنزال سباح الإنقاذ الذي كان في مهمة أولى له بعد تخرجه من برنامج "سباح الإنقاذ التابع لخفر السواحل" من المروحية بعد أن اقترب من القارب.

وما لبثت أن ضربت موجة عاتية القارب وألقت به بين بحار من الامواج الضخمة.

لكن المنقذ الغض تمكن من تحديد مكان الرجل وسط الأمواج وسحبه إلى بر الأمان على متن مروحية من نوع MH-60 Jayhawk.

وبحسب مدير الشرطة فقد أبلغ صاحب القارب الذي يعيش في وارينغتون القريبة من ولاية أوريغون الجمعة بسرقة مركبه