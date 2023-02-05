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العراق

فيديو: مقتل طفلين في اندلاع حريق بمخيم للاجئين في كردستان العراق

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بقلم:  يورونيوز
الآثار الناجمة عن الحريق في مدينة زاخو
الآثار الناجمة عن الحريق في مدينة زاخو   -   حقوق النشر  AP Photo

قُتل شقيقان يبلغان من العمر عام واحد وأربعة أعوام إثر اندلاع حريق كبير اليوم الأحد في مخيم جمشكو للاجئين بمدينة زاخو في إقليم كردستان العراق.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن تقارير محلية بأن الشقيقين كانا من المسلمين وعاشا بالمخيم الذي يأوي عائلات نازحة أغلبها من الأيزيديين.

وقال متحدث باسم دائرة الإطفاء في زاخو إنه تم إرسال جثامين الطفلين إلى قسم الطب الشرعي بأحد المستشفيات.

ولم يتم الاستدلال بعد عن سبب وقوع الحريق.

وتعاني مخيمات النازحين بالمنطقة جرّاء وقوع عدة حرائق كل عام بسبب نقص الكهرباء واعتماد اللاجئين على استخدام مواد قابلة للاشتعال داخل خيامهم.