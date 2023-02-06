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مال وأعمال

من أجل جمع 900 مليون دولار.. تونس تطلق اكتتابا وطنيا لتمويل ميزانيتها

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
.محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي يتحدث خلال مؤتمر صحفي في 4 يناير/كانون الثاني 2023 في تونس العاصمة.
.محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي يتحدث خلال مؤتمر صحفي في 4 يناير/كانون الثاني 2023 في تونس العاصمة.   -   حقوق النشر  FETHI BELAID/AFP or licensors

أطلقت الحكومة التونسية يوم الاثنين أول شريحة من اكتتاب وطني تسعى من خلالها لجمع نحو 900 مليون دولار لتمويل الميزانية وسط أزمة اقتصادية حادة.

وتشهد تونس أسوأ أزمة مالية لها وسط صعوبات في الحصول على قروض خارجية بسبب التأخير في التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.

كما حذر البنك المركزي التونسي الأسبوع الماضي الحكومة من اللجوء على نحو أكبر للتمويل الداخلي لتغطية عجز الميزانية.

وأضاف أنه في ظل غياب القروض الخارجية، فإن تمويل الميزانية من خلال السوق الداخلية، قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على السيولة مما قد يعطل نشاط الأسواق المصرفية والمالية والتأمينية.

وتسعى تونس لجمع 2.8 مليار دينار من الاكتتاب في موازنة 2023. وتهدف إلى تحصيل 700 مليون دينار من الشريحة الأولى التي تستمر أسبوعا.