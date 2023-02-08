زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر يضرب منطقة نابلس وشمال بحيرة طبريا

ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، مساء الثلاثاء، منطقة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وفقا للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وقال رئيس مركز علوم الارض والهندسة الزلزالية في جامعة النجاح الوطنية في نابلس جلال الدبيك لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن زلزالا خفيفا بلغت قوته 4.3 درجات على مقياس ريختر ضرب المنطقة الشمالية لبحيرة طبريا في الساعة 10:45 مساء.

وقال دبيك إن عمق مركز الزلزال كان 10 كيلومترات تحت سطح الأرض. كان مركز الزلزال على بعد 100-105 كيلومترات شمال غرب العاصمة الأردنية عمان و 15-18 كيلومترًا شرق وشمال شرق الناصرة.

وأشار المتحدث إلى أن المنطقة شهدت ما لا يقل عن 10 زلازل منذ الساعة 6:52 صباح الثلاثاء، كان آخرها الزلزال الذي ضرب المنطقة الساعة 10:45 مساء من نفس اليوم، مشيرا إلى أن مناطق جنوب لبنان السورية. وشعرت الجولان وشمال الأردن وشمال فلسطين، بما في ذلك منطقتي جنين ونابلس، بالزلزال.

وأكد أن المنطقة تشهد حاليًا نشاطًا زلزاليًا كما حدث قبل ثلاث سنوات.

وقال الدبيك إن السكان في المناطق التي تبعد أكثر من 100 كيلومتر عن مركز الزلزال شعروا به وخاصة الأشخاص الذين يعيشون في الطوابق الأخيرة من البنايات، مما يشير إلى أن هذا النوع من الزلازل عادة ما يكون على شكل دائرة بها. قطر 100 كم.

ولم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية، بحسب التقارير الأولية.