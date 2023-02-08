الهلال الأحمر السوري يناشد المجتمع الدولي رفع العقوبات عن سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر

دعا رئيس الهلال الأحمر العربي السوري خالد حبوباتي إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمساعدة البلاد على مواجهة تداعيات الزلزال المدمر.

وقال حبوباتي، في مؤتمر صحفي بدمشق: "نناشد رفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر".

ولا يزال رجال الإنقاذ في تركيا وسوريا يسابقون الزمن للقيام بعمليات الإنقاذ، في ليل الثلاثاء المتجمد، بحثًا عن ناجين بين أنقاض آلاف المباني التي سقطت في سلسلة من الزلازل العنيفة. ووقد بلغت حصيلة القتلى في تركيا وحدها أكثر من 5894 وإذا أضفنا سوريا فإن العدد الإجمالي للحصيلة قد وصل في البلدين إلى أكثر من 7200 قتيل.

وهناك مخاوف من أن يرتفع عدد القتلى، حيث يقدر مسؤولو منظمة الصحة العالمية إلى ما يصل إلى 20 ألف شخص.