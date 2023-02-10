بعد تقرير عن "عرض سعودي سرّي".. المعارضة تفتح النار على الحكومة اليونانية

تعرض الحزب الحاكم في اليونان إلى انتقادات شديدة من أحزاب المعارضة بعد صدور تقرير هذا الأسبوع، جاء فيه أن المملكة العربية السعودية تقدمت "بعرض ماليّ سرّي" لليونان ومصر في حال قبلتا تقديم ملف مشترك معها من أجل استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.

وذكر التقرير الذي نشره موقع بوليتيكو الثلاثاء الفائت أن السعودية عرضت على البلدين، تحمل تكاليف بناء الملاعب كرة القدم المخصصة للمنافسات الرياضية في حال قبلتا عرض الملفّ المشترك.

ودعا الحزب المعارض اليوناني الأساسي سيريزا (ائتلاف اليسار الراديكالي) الحزب الحاكم، الديمقراطية الجديدة، إلى كشف تفاصيل "الاتصالات الشخصية بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان".

وقال سيريزا في بيان إنه في ضوء فضيحة "قطرغيت" التي هزّت البرلمان الأوروبي، هناك "ضرورة أكبر لتقديم توضيحات حول هذه المسألة"، مضيفاً قوله: "نريد معرفة سبب منح اليونان الاسم التجاري القوي، لدولة أوروبية مرادفة للحرية والديمقراطية للمملكة العربية السعودية".

وكان موقع بوليتيكو كشف أن الدولة الغنية بالنفط عرضت "تأمين تكاليف البنية التحتية لليونان ومصر كاملاً، للمساعدة في استضافة الحدث الرياضي الضخم في البلدان الثلاثة، لكنها في المقابل ستستضيف ثلاثة أرباع مباريات البطولة".

وأشار التقرير إلى أن العرض الذي تقدر كلفته بمليارات اليوروهات (خصوصاً لناحية تكاليف البناء) تمت مناقشته سراً خلال محادثة بين بن سلمان وميتسوتاكيس في صيف 2022. من جهتها نفت اليونان ما جاء في تقرير بوليتيكو لكنها لم تنف الاتصالات بين الأطراف الثلاثة.

وقال نائب وزير الرياضة، ليفتيريس أفغيناكيس، في تغريدة على تويتر الأربعاء: "تقرير بوليتيكو حول شراء السعودية اليونان من أجل استضافة كأس العالم 2030 مليء بالمعلومات غير الدقيقة...الاتصالات جارية بين البلدين ومصر، لكنها لا تزال في المراحل الأولى من استكشاف احتمالات تقديم عرض".

وقال مسؤول يوناني آخر من وزارة الرياضة إن "المعلومات غير الدقيقة" التي تحدث عنها نائب وزير الرياضة، تختصر في مسألة أن ولي العهد محمد بن سلمان اقترح على رئيس الوزراء اليوناني، أن السعودية ستتحمل الأعباء المادية لاستضافة الحدث الرياضي.

ولم يحدد تقرير بوليتيكو ما إذا كانت اليونان قد حسمت أمرها لقبول "العرض السعودية"، ولكنه يشير إلى أن البلدان الثلاثة تعمل على تقديم ملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030، الأمر الذي أدى إلى تعرض اليونان لانتقادات كبيرة.

ويقول التقرير إنه يصعب على الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن يقبل تنظيم كأس عالم ثانٍ في الشرق الأوسط خلال 8 سنوات (بعد مونديال قطر 2022)، ومن هناك تأتي "فضائل العرض الذي تقوده السعودية، حيث سيتم تنظيم الكأس في ثلاث قارات مختلفة".

وكان ائتلاف اليسار الراديكالي اليوناني سوّق -عندما كان يحكم البلاد- لفكرة تنظيم كأس عالم مع دول في البلقان، من أجل دعم الاستقرار في المنطقة، ويتساءل الحزب في البيان عن "الغرض والقيم والهدف من محاولة استضافة كأس العالم بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية".

من جهته رفض الحزب الاشتراكي المعارض (باسوك) تقديم ملف مشترك بحسب ما أعلنه مسؤول كبير في الحزب سابقاً. وقال مسؤول لم يكشف عن اسمه لبوليتيكو: "لا يمكن تنظيم أحداث مثل بطولة العالم لكرة القدم، والألعاب الأولمبية، إلا مع البلدان التي نتشارك معها مجموعة قيم مشتركة، ولدينا فهم مشترك للديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".