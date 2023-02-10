شاهد | "حرس الأورال النسائي".. نساء روسيات يتدربن على السلاح للدفاع عن الوطن

تتدرب نساء روسيا في مدينة يكاترينبورغ القريبة من جبال الأورال، والتي تقع على نحو 1650 كليومتراً إلى شرق العاصمة موسكو على استخدام مجموعة من الأسلحة الفردية الخفيفة، وأيضاً على أنواع مختلفة من الرياضات من أجل الدفاع عن النفس والآخرين.

ومع أن المدينة تبعد أكثر من 2000 كيلومتر عن خط المواجهات المحتدمة شرق أوكرانيا، إلا أن روسيا بدأت تشهد بعد مرور نحو سنة من الحرب إقبالاً متزايداً على التدريبات العسكرية من هذا النوع، حيث هناك مخاوف من "عودة هذه الحرب إلى الأراضي الروسية".

وتملأ الملصقات واللافتات التي تحمل حرف (Z) الذي يرمز إلى ما يسميه الكرملين "العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا" شوارع المدينة، وهناك أخرى تمجّد "الأبطال الروس" المشاركين في الحرب وأخرى لجمع التبرعات لمنطقة دونباس.

وتقول أولغا سميتانينا مؤسسة مجموعة "حرس الأورال النسائي": "فكرنا في أنه إذا حصل شيء ما، لا سمح الله، إذا حصل هجوم أو تعرّضنا لأي نوع من الخطر، علينا أن نتعلم كيف نحمي أنفسنا ومحبينا".

وتشير سميتانينا إلى أن مشروع المجموعة يعود إلى أيلول-سبتمبر 2022، وقد تم إطلاقه بعد دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التعبئة الجزئية. ذلك أنه في تلك الفترة ذهب رجال كثيرون إلى أوكرانيا، فيما هرب آخرون إلى كازاخستان، كما تقول.

وتضيف سميتانينا أن في تلك الظروف، فكرت مع صديقتها بأنه يجب أن تتعلم النساء الدفاع عن المواطنين في حال حدوث "هجوم إرهابي" أو شيء من هذا القبيل، من أجل الدفاع عن روسيا.