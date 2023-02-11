آلاف الروسيات الحوامل يسافرن إلى الأرجنتين

قال مسؤولون إن أكثر من خمسة آلاف سيدة روسية حامل دخلت الأرجنتين في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك 33 سيدة وصلن في نفس الرحلة الخميس الماضي. وحسب وكالة الهجرة الوطنية، فقد كانت آخر السيدات الوافدات في الأسابيع الأخيرة من حملها.

وهناك اعتقاد بأن السيدات اللواتي تلدن في الأرجنتين كي يحصلوا على الجنسية الأرجنتينية. وعلى هذا، فقد زادت أعداد الوافدين مؤخراً، وهو ما تقول وسائل الإعلام المحلية إنه نتيجة للحرب في أوكرانيا.

ومن بين 33 امرأة وصلن إلى العاصمة الأرجنتينية على متن رحلة واحدة يوم الخميس، تم احتجاز ثلاث سيدات بسبب "مشاكل في وثائقهن"، وانضممن إلى ثلاث نساء أخريات وصلن في اليوم السابق، حسبما أكدته رئيسة وكالة الهجرة فلورنسيا كارينيانو لصحيفة "لا ناسيون".

وقالت كارينيانو إن النساء الروسيات زعمن في البداية أنهن يزرن الأرجنتين من أجل السياحة ثم اكتشف أنهن لم تأتين إلى هنا لهذا السبب بحسب اعترافهن. وأضافت كارينيانو أن النساء الروسيات يرغبن في أن يحصل أطفالهن على الجنسية الأرجنتينية لأنها تمنحهن حرية أكبر من جواز السفر الروسي.

وأكدت كارينيانو إلى أن "المشكلة هي أنهن يأتين إلى الأرجنتين، ويسجلن أطفالهن على أنهم أرجنتينيون ويغادرون. جواز سفرنا آمن للغاية في جميع أنحاء العالم. ويسمح لحامله بدخول 171 دولة بدون تأشيرة بدل جواز السفر الروسي الذي يسمح لحامله الدخول إلى 87 بلداً فقط دون تأشيرة". وإنجاب طفل أرجنتيني يسرّع أيضاً عملية حصول والديه على الجنسية الأرجنتينية.

قال كريستيان روبيلار محامي النساء الثلاث اللواتي اعتقلن يوم الخميس إنهن "سجنن زوراً" حيث تم احتجازهن للاشتباه في كونهن "سائحات مزيفات"، مشيراً إلى أن هذا المصطلح "غير موجود في التشريعات الأرجنتينية".

وأضاف أن "هؤلاء النساء اللواتي لم يرتكبن جريمة ولم يخالفن أي قانون للهجرة يحرمن بشكل غير قانوني من حريتهن". وحسب مصادر قضائية، فقد تمّ إطلاق سراح النساء منذ ذلك الحين.

وعزت صحيفة "لا ناسيون" الزيادة الكبيرة في وصول مواطنات روسيات إلى الأرجنتين للحرب الأوكرانية، قائلة إنه "إلى جانب الفرار من الحرب والخدمات الصحية في بلادهم، تنجذب الروسيات إلى حق دخولهن بدون تأشيرة إلى الأرجنتين، وكذلك من خلال الطب عالي الجودة والمستشفيات".

وعلى ما يبدو فإن "سياحة الولادة" من قبل الروسيات إلى الأرجنتين هي ممارسة مربحة حيث يُقدم أحد المواقع الإلكترونية محفزات للأمهات اللواتي يرغبن في الولادة في الأرجنتين على غرار خدمات الولادة المخصصة والنقل من المطار ودروس اللغة الإسبانية وخصومات على تكاليف الإقامة في "أفضل المستشفيات في العاصمة الأرجنتينية".

ويقول الموقع إن مؤسسه كان يعمل على تسهيل سياحة الولادة وتقديم الدعم للهجرة منذ عام 2015.