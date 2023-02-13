فيديو: تدشين خط بحري بين ليبيا وتونس بعد انقطاع لسنوات طويلة

دشنت ليبيا خطاً بحرياً لنقل المسافرين والبضائع مع تونس، وأقيمت مراسم إعادة الافتتاح في ميناء الشعاب في العاصمة طرابلس، بحضور عدد من المسؤولين الليبيين. وسيستأنف النشاط من هذا الميناء البحري بعد سنوات من الإغلاق.

وقال رئيس هيئة الموانئ والنقل البحري الليبية عمر الجواشي: "إن الهيئة أعدت المحطة بالكامل وستنطلق اليوم الرحلة الأولى إلى ميناء جرجيس" القريب من جزيرة جربة، وأضاف قوله: "نأمل أن ننظم في المستقبل رحلات إلى صفاقس في تونس ومصر وتركيا."

وكان البلدان قد اتفقا نهاية عام 2022 على عودة الرحلات وتدشين الخط البحري، لنقل الركاب والبضائع بين الموانئ الليبية والتونسية وشكل البلدان فريقاً فنياً لهذا الغرض.

وقالت وزارة النقل التونسية في وقت سابق إن تهيئة الخط البحري سيكون بشكل متزامن مع تهيئة معبر رأس اجدير، إلى جانب تنفيذ الإستثمارات المتعلقة بالربط الحديدي وتحديدا الخط المغاربي.