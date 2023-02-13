فيديو: قطر ترسل 10 آلاف من كرفانات المونديال السكنية إلى تركيا وسوريا

أعلنت قطر عزمها أرسال عشرة آلاف بيت متنقل إلى المناطفق التي ضربها الزلزال في تركيا وسوريا. وبدأت عملية الشحن الأولى بالفعل. وقال صندوق قطر للتنمية على صفحته في تويتر إن قطر تعهدت بأرسال عشرة آلاف منزل متنقل إلى هذه المناطق.

وتم تحميل الدفعة الأولى المكونة من 306 حاوية مفروشة ومجهزة بمطبخ ومرحاض، على متن السفينة يوم الأحد.

تمكن الآلاف من المشجعين من ذوي الميزانيات المحدودة من البقاء في ضواحي الدوحة، في قرية مخصصة لاستقبالهم في تلك "البيوت"، التي هي عبارة عن حاويات خلال مونديال قطر 2022.

هذه المساكن ستؤوي الأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى بسبب الزلزال. وقامت قطر بفتح جسر جوي إنساني مع تركيا في أعقاب زلزال يوم الإثنين بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، وأرسلت رجال إنقاذ وإمدادات طارئة.