شركة طيران الهند تطلب شراء 250 طائرة إيرباص

وقعت شركة الطيران الهندية "إير إنديا" الثلاثاء خطاب نوايا لشراء 250 طائرة إيرباص لتلبية النمو المتوقع للسوق الهندي الضخم. ويتوقع أن يُقترن هذا العقد بسرعة بعقد مماثل مع شركة بوينغ، وفقًا لمعلومات صحافية.

وأعلن مسؤولو إيرباص ومجموعة تاتا المالكة للشركة عن الاتفاقية خلال حفل عبر الفيديو، بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة معرض الطيران الهندي (AeroIndia) في بنغالور.

طلبت الشركة الهندية الوطنية التي تمت خصخصتها العام الماضي، 210 طائرات (A320neos) و40 طائرة ضخمة (A350)، مما يعني بالنسبة لشركة تصنيع الطائرات الأوروبية عدة أشهر من الإنتاج.

لم يُكشف عن مبلغ الصفقة التي استغرق التفاوض بشأنها عامين تقريبًا، لكن آخر سعر نشرته إيرباص في عام 2018 - قبل الخصم - يجعل قيمتها تتجاوز 36 مليار دولار.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أثناء مشاركته في نسخة هذا العام من معرض AeroIndia Aijaz Rahi/AP

ويتضمن خطاب النوايا الذي سيتحول إلى طلبية ثابتة مع تسديد دفعات أولى قريبًا، "عددًا كبيرًا من الخيارات" لطائرات إضافية مع تطور طيران الهند لتصبح "شركة عالمية المستوى"، وفقًا لشري ن. شاندراسيكاران، رئيس مجموعة تاتا المالكة لها.

وقال رئيس مجموعة تاتا: "طموحنا لبلادنا هو إنتاج طائرات تجارية هناك في المستقبل". أما رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي فقال: "هذه الاتفاقية المهمة لا تشهد فقط على التعميق المطرد للعلاقات بين الهند وفرنسا، ولكن أيضًا على نجاحات الهند وتوقعاتها في قطاع الطيران المدني".

وأقامت إيرباص مركزًا هندسيًا في الهند وتحصل على مكونات معينة للطائرات من موردين هنود، كما ذكر رئيسها غيوم فوري الذي قال: "إن الهند تشهد بزوغ فجر ثورة في النقل الجوي الدولي".