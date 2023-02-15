شاهد: نحو 1000 زواج جماعي بينها 35 لمثليين في المكسيك في عيد الحب

عقد مئات الثنائيات قرانهم الثلاثاء، يوم عيد الحب، في حفلة زفاف جماعية نُظمت في سيوداد نيزاهوال كويوتل، إحدى الضواحي الشعبية لمكسيكو التي بات زواج المثليين مسموحاً فيها.

وقالت ساراي فارغاس (24 عاماً) عقب زواجها من شريكة حياتها يازمين أكوستا (27 عاماً) "قررنا عقد قراننا في هذه الحفلة لأنّ تاريخ 14 شباط-فبراير مهم لنا، إذ التقينا في مثل هذا اليوم".

وأضافت ضاحكة "هو مكان مناسب لعدم دفع أي فلس"، مضيفةً أنّ "الزواج أصبح مشرعاً للجميع في ولاية مكسيكو منذ نحو ثلاثة أشهر فقط".

وفي تشرين الأول/أكتوبر، بات زواج المثليين قانونياً في كل الولايات المكسيكية البالغ عددها 32 بعدما شرّعته ولاية مكسيكو. وقال مصدر في البلدية "احتفلنا اليوم بـ35 زواجاً بين مثليين من أصل إجمالي 989 زواجاً".

وتسلّم الأزواج شهادات الزواج المدني تحت مظلة ضخمة ثُبتت في ساحة المبنى البلدي. ووفرت السلطات المحلية للأزواج خدمتي تصفيف الشعر والماكياج. ونُظمت حفلات زفاف جماعية في نويفو ليون (شمال) وميتشواكان (غرب) لمناسبة عيد الحب أيضاً.