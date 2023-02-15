السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023 في كرة القدم للمرة الاولى

ستستضيف المملكة العربية السعودية كأس العالم للأندية 2023 في كرة القدم للمرة الاولى في أواخر العام الحالي، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي للعبة الثلاثاء.

وجاء في بيان للهيئة الدولية على هامش اجتماع مجلسها في مدينة زيورخ السويسرية "فيما يتعلق بكأس العالم للأندية 2023 التي ستقام بموجب النظام الحالي بمشاركة سبعة أندية، عيّن مجلس الاتحاد الدولي بالإجماع الاتحاد السعودي لكرة القدم كمضيف للبطولة من 12 إلى 22 كانون الاول/ديسمبر 2023".

ويأتي الإعلان بعد ثلاثة أيام من تتويج ريال مدريد الإسباني بطلا لنسخة 2022 التي استضافها المغرب.

وتصبح بذلك السعودية رابع بلد عربي يستضيف هذه البطولة بعد الإمارات (2009، 2010، 2017، 2018، 2021) وقطر (2019، 2020) والمغرب (2013، 2014، 2022).

وبعد أن صادق مجلس فيفا في كانون الأول/ديسمبر الماضي على رفع عدد الأندية المشاركة في مونديال الأندية إلى 32 اعتبارًا من نسخة 2025 التي ستقام في حزيران/يونيو وتموز/يوليو، كشف الثلاثاء عن كيفية توزيع عدد الأندية بحسب القارات.

وحصل الاتحاد الأوروبي على العدد الأكبر مع 12 ناديًا، وأربعة لكل من الاتحاد الآسيوي والإفريقي وكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى وجزر الكاريبي)، وستة لكونميبول (اتحاد أميركا الجنوبية)، مقعد للاتحاد الأوقياني بالإضافة إلى ناد من البلد المضيف.

وتعتبر هذه أحدث خطوة لاقتحام السعودية المسرح الرياضي بقوة مؤخرًا، مع دخولها روزنامة سباقات فورمولا واحد واستضافة بطولات "ليف غولف" والكأس السوبر الإسبانية والكأس السوبر الإيطالية، وتعزيز دوري كرة القدم لديها بنجوم عالميين، أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل من مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى نادي النصر بعقد حتى عام 2025، في صفقة خيالية قدّرت بأكثر من 200 مليون يورو.

واختيرت السعودية في أوائل الشهر الحالي لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027 في كرة القدم للرجال فيما تقدمت كذلك بملف استضافة كأس آسيا 2026 للسيدات، وقد تدرس تقديم ترشيح مشترك مع مصر واليونان لاستضافة نهائيات كأس العالم عام 2030.

في السنوات المقبلة، ستستضيف المملكة التي شاهدت قطر تقيم على أراضيها أول مونديال في الشرق الاوسط ودولة عربية أواخر 2022، دورة الألعاب الآسيوية 2034، وحتى الألعاب الشتوية الآسيوية 2029 على ثلج اصطناعي في مدينة نيوم المستقبلية العملاقة.