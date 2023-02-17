شاهد: إلغاء آلاف الرحلات الجوية بسبب إضراب عمال المطارات في ألمانيا

ألغيت آلاف الرحلات من وإلى العديد من المطارات الألمانية الجمعة تزامنا مع إضراب العمال للضغط على مؤسساتهم بزيادة الأجور للحد من التضخم. وأثرت الإضرابات التي شملت سبعة مطارات ألمانية، بما في ذلك فرانكفورت وميونيخ وهامبورغ على ما يقرب من 300 ألف مسافر، وأجبرت شركات الطيران على إلغاء أكثر من 2300 رحلة جوية.

وقد أوضحت كريستين بيهلي من نقابة عمال فيردي الإذاعة العامة "آر بي بي" أن الفشل في التوصل إلى صفقة ذات مغزى مع أرباب العمل بشأن الأجور قد يؤدي إلى "صيف من الفوضى" في المطارات الألمانية.

وتطالب النقابات بزيادة قدرها 10.5 في المائة للعمال أو ما لا يقل عن 500 يورو، لتعويض التضخم المرتفع الذي تشهدته ألمانيا ودول أخرى منذ عام تقريبا بسبب الإنعكاسات غير المباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا والذي ساهم بشكل كبير في زيادة أسعار الغذاء والطاقة العالمية.

وصرح رئيس مجلس إدارة شركة فيردي، فرانك ويرنك، لصحيفة "فرانكفورتر ألغمايني زونتاغزيتونغ" الأسبوعية أن أعضاء النقابة لديهم حافز كبير لتنظيم الإضرابات وتوقعوا أن تأخذ الإضرابات المستقبلية "منحى آخر". وأشار إلى أن الإضرابات الأخيرة في المطارات ووسائل النقل العام ومرافق رعاية الأطفال يمكن أن تمتد إلى خدمات إزالة القمامة والمستشفيات.