English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

ألمانيا

شاهد: إلغاء آلاف الرحلات الجوية بسبب إضراب عمال المطارات في ألمانيا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
إضراب في مطارات ألمانيا
إضراب في مطارات ألمانيا   -  حقوق النشر  Arne Dedert/dpa via AP

ألغيت آلاف الرحلات من وإلى العديد من المطارات الألمانية الجمعة تزامنا مع إضراب العمال للضغط على مؤسساتهم بزيادة الأجور للحد من التضخم. وأثرت الإضرابات التي شملت سبعة مطارات ألمانية، بما في ذلك فرانكفورت وميونيخ وهامبورغ على ما يقرب من 300 ألف مسافر، وأجبرت شركات الطيران على إلغاء أكثر من 2300 رحلة جوية.

وقد أوضحت كريستين بيهلي من نقابة عمال فيردي الإذاعة العامة "آر بي بي" أن الفشل في التوصل إلى صفقة ذات مغزى مع أرباب العمل بشأن الأجور قد يؤدي إلى "صيف من الفوضى" في المطارات الألمانية.

وتطالب النقابات بزيادة قدرها 10.5 في المائة للعمال أو ما لا يقل عن 500 يورو، لتعويض التضخم المرتفع الذي تشهدته ألمانيا ودول أخرى منذ عام تقريبا بسبب الإنعكاسات غير المباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا والذي ساهم بشكل كبير في زيادة أسعار الغذاء والطاقة العالمية. 

وصرح رئيس مجلس إدارة شركة فيردي، فرانك ويرنك، لصحيفة "فرانكفورتر ألغمايني زونتاغزيتونغ" الأسبوعية أن أعضاء النقابة لديهم حافز كبير لتنظيم الإضرابات وتوقعوا أن تأخذ الإضرابات المستقبلية "منحى آخر". وأشار إلى أن الإضرابات الأخيرة في المطارات ووسائل النقل العام ومرافق رعاية الأطفال يمكن أن تمتد إلى خدمات إزالة القمامة والمستشفيات.