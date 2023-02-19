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الولايات المتحدة الأمريكية

مدير مجموعة ميتا (فيسبوك وانستغرام) يعرض على المستخدمين توثيق حساباتهم مقابل مبلغ من المال

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، يعلن عن اسمه الجديد"ميتا، خلال حدث افتراضي، سوساليتو، كاليفورنيا، 28 أكتوبر 2021.
الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، يعلن عن اسمه الجديد"ميتا، خلال حدث افتراضي، سوساليتو، كاليفورنيا، 28 أكتوبر 2021.   -  حقوق النشر  Eric Risberg/AP

على خطى إيلون ماسك وتويتر، عرض مارك زوكربيرغ، رئيس مجموعة ميتا (فيسبوك وانستغرام)، الأحد، عرض على مستخدميه توثيق حساباتهم على المنصات، مقابل اشتراك بمبلغ  11.99 دولاراً شهرياً.

جاء ذلك في الوقت الذي يتعرض فيه العملاق الأمريكي للشبكات الاجتماعية  بظروف مالية صعبة حيث تضررت إيرادات الشبكة وأرباحها بفعل خفض المعلنين ميزانيتهم جراء الأزمة الاقتصادية، والمنافسة مع تيك توك والتغييرات في قواعد آبل، وكلها عوامل تقلص قدرات الشبكات الاجتماعية على جمع بيانات المستخدمين لبيع إعلانات موجهة بدقة.

هذه الصيغة التي ستطرح لأول مرة في أستراليا ونيوزيلندا هذا الأسبوع، تشبه تلك التي طبقها إيلون ماسك على تويتر، مع خدمات التحقق من الهوية ومزايا مثل "الوصول المباشر إلى خدمة العملاء".

المصادر الإضافية • ا ف ب