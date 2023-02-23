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الولايات المتحدة الأمريكية

بعد إدانته باغتصاب ممثلة.. حكم بسجن منتج هوليوود السابق هارفي واينستين 16 عاماً

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بقلم:  يورونيوز
يمثل المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين أمام المحكمة في مركز كلارا شورتريدغ فولتز للعدالة الجنائية في لوس أنجلس، كاليفورنيا، 4 أكتوبر 2022
يمثل المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين أمام المحكمة في مركز كلارا شورتريدغ فولتز للعدالة الجنائية في لوس أنجلس، كاليفورنيا، 4 أكتوبر 2022   -  حقوق النشر  ETIENNE LAURENT/2022 Getty Images

أصدرت محكمة في لوس أنجلس يوم الخميس حكماً بالسجن 16 عاماً للمنتج والمخرج السينمائي السابق، هارفي واينستين، الذي جسد ثقافة تفشي سوء السلوك الجنسي بين رجال المجتمع البارزين بشكل أشعل حركة "مي تو"، وذلك لإدانته باغتصاب ممثلة في لوس أنجلوس عام 2013.

وصدر الحكم بعد أن خلصت هيئة محلفين في كانون الأول/ديسمبر إلى إدانته.

وتتعلق المحاكمة بتهم اعتداء على عارضة أزياء سابقة وممثلة تم تحديد هويتها في المحكمة باسم جين دو 1 في أحد فنادق لوس أنجلس في شباط/فبراير2013.

وسوف يقضي واينستين، وهو أحد مؤسسي شركة ميرماكس الأمريكية للإنتاج والتوزيع السينمائي، العقوبة بعد إكمال عقوبة أخرى بالسجن 23 سنة صدرت بحقه بعد إدانته بسوء السلوك الجنسي في نيويورك.

وساعدت التهم التي وجهت لواينستين في تأجيج حركة مي تو التي شجعت النساء على التحدث علناً عن حوادث التحرش والاعتداء الجنسي التي تعرضن لها من جانب رجال مجتمع بارزين في قطاعات الإعلام والسياسة وغيرها.

المصادر الإضافية • رويترز