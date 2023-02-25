مجموعة "فاتف" للعمل المالي تحث قطر على تحسين تدابير مكافحة الجريمة المالية

قالت مجموعة المراقبة المالية العالمية "فاينانشل آكشين تاسك فورس" (فاتف)، التي يوجد مقرها في باريس، إن التزام قطر بالمعايير الفنية قوي ولكن يتعين على الدوحة أن تحسن إجراءاتها، لمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إضافة إلى استخدامها للتحريات المالية.

وأوضحت المجموعة أن قطر تحتاج إلى تيسير الولوج إلى المعلومة، فيما تعلق بالملكية الفعلية للشركات وتقوية الإجراءات الخاصة بوقف أي تمويل لأسلحة الدمار الشامل. وقالت المجموعة أيضا إنها ستصدر تقريرا كاملا في هذا الخصوص بشأن قطر في شهر أيار/مايو المقبل.

من جانبه قال البنك المركزي القطري إن الدوحة عملت على مدى عقد كامل، لتنفيذ إصلاحات تتماشى والمعايير الفنية التي وضعتها مجموعة "فاتف"، التي أشارت إلى خطوات إيجابية اتخذتها الدولة الخليجية في هذا الخصوص، ولكنها قالت إن الدوحة في حاجة إلى تعزيز نظام المكافحة في بعض المجالات.

وتضم مجموعة "فاتف" الإمارات العربية المتحدة، الدولة الجارة لقطر، والتي كانت على القائمة الرمادية للمجموعة المالية في نهاية الثلاثي الأول لسنة 2022، ما يعني أن تلك الدولة هي محل مراقبة متزايدة. وكانت الإمارات قالت حينها إنها تعمل عن قرب مع المجموعة لتحسين إجراءاتها.