مكافأة بقيمة 13 مليون يورو لمدير بريتش بتروليوم

سيحصل المدير العام لمجموعة بريتش بتروليوم (BP) البريطانية العملاقة للنفط والغاز برنارد لوني على مكافأة استثنائية، قدرها 11,4 مليون جنيه إسترليني (12,9 مليون يورو)، في غمرة ارتفاع أسعار المحروقات، بحسب ما ذكرت صحيفة تايمز في عددها الأحد.

وأعلنت الشركة في 7 شباط/فبراير زيادة في أرباحها السنوية للعام 2022، مستفيدةً من ارتفاع أسعار النفط والغاز على خلفية الحرب في أوكرانيا. ولم تؤكد بريتش بتروليوم في اتصال مع وكالة فرانس برس، قيمة المكافأة الممنوحة لبرنارد لوني، ولم تنفها.

وقال المتحدث باسم الشركة ديفيد نيكولاس: "تفاصيل أجر مديرنا التنفيذي ستدرج في التقرير السنوي الذي سينشر في النصف الأول من آذار/مارس". وشكلت قيمة المكافآت الاستثنائية الممنوحة لبرنارد لوني ومديرين آخرين في الشركة موضع مشاورات مع المستثمرين، وفقًا لصحيفة تايمز.

وأشارت الصحيفة إلى أن خلافاً مع المستثمرين حول هذا الموضوع، من شأنه زيادة الضغط السياسي على الشركة التي واجهت على غرار مجموعات عملاقة أخرى في مجال الطاقة، دعوات لزيادة الضرائب على الأرباح الاستثنائية.

وتجاوز معدل التضخم في المملكة المتحدة 10% مدفوعاً خصوصاً بأسعار الطاقة. وفي مواجهة ارتفاع كلفة المعيشة، أعلن موظفون في قطاعات مختلفة، بينهم عمال السكك الحديد والمعلمون والممرضات، إضرابات في الأشهر الأخيرة مطالبين بزيادة الرواتب.