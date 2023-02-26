شاهد: الصور الأولى بعيد غرق قارب على متنه عشرات المهاجرین قبالة سواحل إيطاليا

أكثر من 40 مهاجراً بينهم رضيع يبلغ بضعة أشهر قضوا، إثر غرق مركب فجر الأحد قبالة مدينة كروتوني الإيطالية في منطقة كالابريا، حيث ذكر بيان لخفر السواحل الإيطالية أنّه "تم انتشل 80 شخصاً أحياء، تمكّن بعضهم من الوصول إلى الشاطئ بعد غرق (المركب)، وتمّ العثور على 43 جثة على طول الساحل". وقال رئيس المنطقة روبرتو أوكيوتو في بيان: "عشرات وعشرات القتلى غرقاً بينهم أطفال وكثيرون في عداد المفقودين. كالابريا حزينة على المأساة الرهيبة". وأشار حرس السواحل إلى أنّ المركب كان ينقل نحو 120 شخصاً وارتطم بالصخور على بعد أمتار قليلة من الساحل، بينما أفادت فرق الإنقاذ عن وجود "أكثر من 200 شخص" على متن القارب.