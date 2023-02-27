فيديو: قبل إقلاعه بدقائق.. إرجاء إطلاق صاروخ يحمل أربعة رواد بينهم إماراتي إلى الفضاء

ألغي في اللحظات الأخيرة إطلاق صاروخ تابع لشركة "سبايس إكس" إلى محطة الفضاء الدولية، كان مقرراً في وقت باكر الاثنين من فلوريدا، وذلك لأسباب مرتبطة بالنظم الأرضية، فيما حُدد الثاني من آذار/مارس موعداً جديداً للإطلاق، على ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

وكان مقرراً حصول الإطلاق من مركز كينيدي الفضائي الاثنين عند الساعة 1,45 صباحاً (6,45 بتوقيت غرينتش) وعلى متنه طاقم "كرو6" الذي يضم أشخاصاً من ثقافات متنوعة، وهو سادس فريق يزور محطة الفضاء الدولية ضمن مهمة تناوب اعتيادية تتولاها "سبايس اكس".

كما كان يُفترض أن تلتحم كبسولة "دراغن" التي تنقل رواد الفضاء، وهم أميركيان وروسي وإماراتي، بمحطة الفضاء الدولية بعد رحلة تستغرق نحو يوم.

إلا أنّ إطلاق الصاروخ أُلغي قبل دقيقتين من الإقلاع. وغرّدت ناسا عبر تويتر "أُلغي إطلاق +كرو6+ بسبب مشكلة مرتبطة بالنظم الأرضية".

وذكرت ناسا في بيان أنّ "سبايس اكس" أفرغت الوقود من صاروخها "فالكون 9" فيما نزل الطاقم من الكبسولة، مشيرة إلى انّ محاولة إطلاق الصاروخ المقبلة ستتمّ في الخميس في الثاني من آذار/مارس عند الساعة 00,34 بالتوقيت المحلي (05,34 ت غ)، "اعتماداً على حلّ المشكلة التقنية التي حالت دون إطلاق الصاروخ الاثنين".

وكانت ناسا أعلنت الثلاثاء، إرجاء إطلاق الصاروخ الذي كان مقرراً في الأساس الأحد، لمدة 24 ساعة.

ومن المقرر أن يمضي الرواد الأربعة، وهم الأميركيان ستيفن بون ووارن هوبرغ والروسي أندري فيدياييف والإماراتي سلطان النيادي، ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.

وسيصبح سلطان النيادي (41 عاماً) رابع رائد فضاء متحدر من دولة عربية، وثاني إماراتي يشارك في مهمة فضائية بعد هزاع المنصوري الذي أمضى ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية في أيلول/سبتمبر 2019.

وستكون مهمة "كرو6" أول رحلة فضائية لووارن هوبرغ وأندري فيدياييف.

وسبق لكبسولة "انديفور" التي ستحمل رواد الفضاء أن شاركت في ثلاث رحلات فضائية.

وستجري مهمة تسلم وتسليم بين طاقم "كرو 6" وأعضاء طاقم "كرو 5" الذين وصلوا إلى محطة الفضاء في تشرين الأول/أكتوبر 2022. وسيعودون هؤلاء إلى الأرض على متن مركبة خاصة بهم تابعة لـ"سبايس اكس" أيضاً، بعد بعض أيام من عملية التسليم.

وتضم محطة الفضاء الدولية حالياً ثلاثة رواد فضاء (روسيان وأميركي) وصلوا على متن مركبة فضائية روسية من نوع سويوز.

وتعرضت المركبة لحادثة تسرب في كانون الأول/ديسمبر، فباتت عودة رواد الفضاء على متنها تتسم بخطورة كبيرة. والسبت، أرسلت وكالة الفضاء الروسية "روسكوموس" مركبة إغاثة إلى محطة الفضاء الدولية لإعادة رواد الفضاء الثلاثة.