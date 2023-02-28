حفرة غامضة تثير قلق اللبنانيين وتحدث بلبلة واسعة

أثارت حفرة كبيرة، اكتشفها راع لبناني، يوم الإثنين في إحدى الأراضي الجردية بين بلدتي ريحا وبرقا في قضاء بعلبك، ويزيد عمقها عن 12 مترا، قلق أهالي المنطقة والمزارعين، وبدأت التساؤلات حول هذه الظاهرة وسبب تكوينها.

وربط البعض بين الحفرة التي تشكلت بشكل مفاجئ وسلسلة الزلازل والارتدادات التي شعر بها سكان لبنان في الأسبوعين الماضيين وخاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غربي سوريا، في السادس من شباط/فبراير، وأسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص.

وأكد أهالي المنطقة أنهم لم يشاهدوا من قبل هذه الحفرة التي تكونت بشكل دائري وغريب.

وطالب حميد كيروز، رئيس بلدية بشوات (إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء بعلبك) غرفة إدارة الكوارث بتكليف اختصاصيين جيولوجيين لتفقد المكان وتحديد الأسباب التي أسفرت عن تشكيل هذه الحفرة العميقة.

واعتبر البعض، أن هذه الفجوة تشبه إلى حد ما الهوة التي تشكلت في منطقة كارابينار في ولاية قونية في تركيا على مساحة 1400 متر مربع، والتي ترتبط بالزلازل والهزات التي ضربت ولايات تركية عدة خلال الفترة الماضية.

وأصاب القلق والحيرة السكان، وبدأ الحديث عن "نيزك ضرب لبنان". وانهالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من تأكيد أحد الخبراء الجيولوجيين بأن الحفرة التي ظهرت في مدينة بعلبك لا أبدا لا بالهزات ولا بالزلازل.