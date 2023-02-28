شاهد: من بين الأنقاض.. متطوعون ينتشلون الحيوانات في سوريا

في مهمة إنقاذ صعبة، يتوجه المتطوع محمد علاء الجليل إلى جنديرس في محافظة حلب السورية، وهدفه انتشال القطط والكلاب من تحت أنقاض الأبنية المتهدمة إثر الزلزال الذي ضرب البلاد، حيث تعدّ جنديرس من أكثر البلدات تضرراً.

ويقول علاء: نواجه صعوبات عديدة، لأن القطط تكون مذعورة وتهاجمنا جرّاء ما مرت به، ولأننا لا نستطيع الإمساك بها بسهولة، نضطر أحياناً إلى زيارة نفس المكان عدة مرات ونضع لها الطعام والماء كي تعتاد على وجودنا.

ويتم إيداع هذه الحيوانات التي فقدت أصحابها وتعرّض بعضها لإصابات خطيرة في مأوى خاص، حيث تتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وليست هذه هي المهمة الأولى من نوعها بالنسبة لمنقذ الحيوانات محمد علاء الجليل، الذي حاز على شهرة دولية باعتباره "الرجل القط في حلب" بفضل رعايته للحيوانات.