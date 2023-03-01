زلزال بقوة 5.5 درجات يهز سولاويسي الإندونيسية.. الثاني خلال أسبوع

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الأربعاء، بحر بسمارك في جنوب غرب المحيط الهادي وشمال جزيرة بابوا غينيا الجديدة.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فقد ضرب الزلزال يوم الأربعاء 1 مارس/آذار 2023 عند الساعة 3:36 مساءً بالتوقيت المحلي. وتمركز على عمق 583 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، بأنه تم تسجيل هزة بقوة 5.5 في مدينة سولاويسي الإندونيسية المحاذية. ولم ترد بعد أنباء عن وقوع أضرار.

ووقع يوم الإثنين، زلزالا على عمق 12 كيلومترا من دون إشارة عن وقوع أضرار أو وفيات أو إصابات جراء الزلزال.

وقبل نحو أسبوعين، ذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أن زلزالا بلغت قوته 6.4 درجة وقع قبالة جزر تانيمبار الإندونيسية في إقليم مالوكو. وقالت الوكالة إن مركز الزلزال كان على عمق 97 كيلومترا.

وتعد بابوا غينيا الجديدة واحدة من أكثر المناطق نشاطًا جيولوجيًا وزلزاليًا في العالم.

وتشير التقديرات إلى حدوث أكثر من 100 زلزال بقوة 5 درجات أو أكثر كل عام في البلاد.