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العالم

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية تسجّل رقما قياسيا في 2022

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بقلم:  يورونيوز
وصلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى مستوى قياسي في عام 2022
وصلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى مستوى قياسي في عام 2022   -  حقوق النشر  Jae C. Hong/Copyright 2016 The AP. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu

ازدادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة في العام 2022 بنسبة 0,9 %، لتسجّل رقما قياسيا، إلا أن هذا المعدل يبقى أقل مما كان متوقعا وذلك بفضل الاستخدام المتزايد لمصادر الطاقة المتجددة، كما أعلنت الخميس الوكالة الدولية للطاقة.

وأوضحت الوكالة أن الانبعاثات الناجمة عن الطاقة والتي تمثل أكثر من ثلاثة أرباع غازات الدفيئة الإجمالية، تحافظ على "مسار نمو غير مستدام" ما يفاقم ظاهرة تغير المناخ.

المصادر الإضافية • أ ف ب