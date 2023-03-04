في دول الاتحاد الأوروبي.. نسبة النساء العاملات بدوام جزئي تفوق مثيلتها عند الرجال

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات"، أن نسبة العاملات بدوام جزئي من إجمالي النساء العاملات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و64 عامًا في الاتحاد الأوروبي، خلال فترة الربع الثالث من عام 2022، كانت أعلى (28%) من نسبة الرجال (8%) العاملين بالنظام عينه.

وفي تفاصيل الإحصائية، أظهرت الأرقام أن 48% من النساء العاملات في الوظائف المصنّفة "بسيطة" يعملن بدوام جزئي، مقابل 19% للرجال العاملين في المجال عينيه. وتشمل هذه الفئة من الموظفين عمال النظافة ومساعدي الطباخين وعمال الخدمات والمبيعات والفنيين والمهنيين المعاونين.

وتم تسجيل أدنى فرق بتوظيف الإناث والذكور وفق الدوام الجزئي في المهن الإدارية (10% نساء مقابل 3% رجال) ومشغلي المصانع والآلات (13% مقابل 5%).

نسبة العاملين بنظام الدوام الجزئي في الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث من عام 2022 يوروستات

على مستوى الاتحاد، سجلت النساء أعلى نسبة من العاملين بدوام جزئي من إجمالي العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا في جميع دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء رومانيا حيث كانت نسبة الرجال أعلى، إضافة لبلغاريا التي كانت فيها حصص النساء والرجال متساوية.

في المقابل، سجلت هولندا أعلى نسبة للنساء العاملات بدوام جزئي، 63% مقابل 24% للرجال.