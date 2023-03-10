القبض على شاب في ولاية ميشيغان بحوزته ما يكفي من الفنتانيل لقتل 3 ملايين شخص

صادرت السلطات في ولاية ميشيغان ما قيمته 9 ملايين دولار من عقاقير الفنتانيل، كانت بحوزة سائق من كاليفورنيا يحاول تهريبها، الثلاثاء، في خطوة أنقذت "بلا شك أرواحًا لا تعد ولا تحصى"، بحسب السلطات.

وقال مسؤولون في الشرطة إن الجنود صادروا 6 كيلوغرامات، أو ما يقرب من 3 ملايين حبة فنتانيل، في أكبر عملية ضبط للمخدرات الفتاكة في تاريخ تفتيش المرور في الولاية.

أقوى 50 مرة من الهيروين

وأوقف السائق، البالغ من العمر 25 عامًا، لعدم احترامه قانون السير والقيادة بزجاج أمامي متصدع، على الطريق السريع 94 في بلدة باو باو، حوالي الساعة 9:40 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وقال رجال الشرطة إنهم اشتبهوا على الفور في تورطه في نشاط إجرامي بعد أن أوقفوه و قاموا بتفتيش سيارته. واكتشف الجنود 4 كيلوغرامات من حبوب الفنتانيل الزرقاء، ملفوفة في أكياس محكمة الإغلاق ومحشوة في حقيبة سفر.

وبعد التحقيق، وجد الضباط كيلوغرامين إضافيين من المخدرات القاتلة، و30 ألف دولار نقدًا في موقع ثان.

وتعتبر حبوب الفنتانيل من أخطر المخدرات على الإطلاق، فحبة واحدة منها هي أقوى 50 مرة من الهيروين، حيث يمكن أن يكون لها آثار مميتة، وفقًا للإدارة الأمريكية لمكافحة المخدرات.

ويموت أكثر من 150 شخصًا كل يوم من جرعات زائدة تشمل المواد الأفيونية الاصطناعية مثل الفنتانيل، وفقًا للمركز الأمريكي للوقاية من الأمراض.