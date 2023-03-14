الرئيس السوري بشار الأسد يصل موسكو لإجراء محادثات مع بوتين

قالت الرئاسة السورية إن الرئيس السوري بشار الأسد، وصل اليوم، الثلاثاء، إلى موسكو في زيارة رسمية، لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت الوكالة إن "مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الأسد تمت في مطار فنوكوفا الدولي" وإن عدة مسؤولين روساً بينهم ميخائيل بوغدانوف ممثلاً بوتين، وسوريين، استقبلوا الأسد في المطار.

من جانبه قال الكرملين إن بوتين سيستقبل الأسد في الكرملين الأربعاء.

وأشار الكرملين إلى أنه "ستتم مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بتطوير التعاون الروسي السوري في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والإنسانية، بالاضافة إلى آفاق تسوية منسقة للوضع في سوريا وحول البلاد".