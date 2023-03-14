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روسيا
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الرئيس السوري بشار الأسد يصل موسكو لإجراء محادثات مع بوتين

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بقلم:  يورونيوز
من زيارة سابقة قام بها الأسد إلى روسيا في 2021
من زيارة سابقة قام بها الأسد إلى روسيا في 2021   -  حقوق النشر  Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP

قالت الرئاسة السورية إن الرئيس السوري بشار الأسد، وصل اليوم، الثلاثاء، إلى موسكو في زيارة رسمية، لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت الوكالة إن "مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الأسد تمت في مطار فنوكوفا الدولي" وإن عدة مسؤولين روساً بينهم ميخائيل بوغدانوف ممثلاً بوتين، وسوريين، استقبلوا الأسد في المطار.

من جانبه قال الكرملين إن بوتين سيستقبل الأسد في الكرملين الأربعاء. 

وأشار الكرملين إلى أنه "ستتم مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بتطوير التعاون الروسي السوري في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والإنسانية، بالاضافة إلى آفاق تسوية منسقة للوضع في سوريا وحول البلاد".