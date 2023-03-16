رئيس ملاوي: حصيلة الإعصار فريدي في البلاد ترتفع إلى 326 قتيلاً

قتل إعصار فريدي، الذي يعد الأطول بشكل استثنائي، 326 شخصًا في مالاوي، وفقًا لتقرير جديد أعلن مساء الخميس من قبل الرئيس. ليتجاوز العدد الإجمالي للضحايا منذ وصول الإعصار في نهاية فبراير إلى المنطقة الجنوبية من قارة إفريقيا 400.

في مالاوي ارتفع عدد قتلى هذه الكارثة من 225 إلى 326 ، وتضاعف عدد النازحين ليصل إلى 183159، حسبما أكد الرئيس لازاروس تشاكويرا، الذي ينتقل إلى بلانتير (جنوب البلاد) و مركز التقلبات الجوية.

تسبب الإعصار، الذي ضرب المنطقة مرتين متبعا مسار حلقيا، نادرا ما يسجله خبراء الأرصاد الجوية، في مقتل 73 شخصًا في موزمبيق و17 في مدغشقر.

في وقت سابق ناشد لازاروس تشاكويرا المجتمع الدولي لتقديم المساعدة العاجلة للناجين من الدمار الذي خلفه إعصار فريدي.

وما يزال 41 شخصاً في عداد المفقودين. وقال تشاكويرا خلال مراسم جنازة بعض ضحايا الإعصار: "نحتاج إلى المساعدة. نحتاج إلى المساعدة فيما يتعلق بالأشخاص الذين تم إنقاذهم والذين فقدوا كل شيء"