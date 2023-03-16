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مال وأعمال

شولتس يُشيد بنظام مصرفي ألماني "أكثر مرونة" وباقتصاد أقوى مما كان عليه في السابق

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بقلم:  يورونيوز
المستشار الألماني أولاف شولتس خلال الجلسة العامة في البوندستاغ في برلين، ألمانيا، الخميس 16 مارس 2023
المستشار الألماني أولاف شولتس خلال الجلسة العامة في البوندستاغ في برلين، ألمانيا، الخميس 16 مارس 2023   -  حقوق النشر  AP Photo

أكد المستشار الالماني أولاف شولتس في حوار مع صحيفة هاندلسبلات اليومية الألمانية أن "النظام المصرفي يتمتع بمرونة أكبر وإن الاقتصاد أقوى مما كان عليه في المرة السابقة وهو ما يضمن سلامة المدخرات"

وقال شولتس في حواره للصحيفة الألمانية: "لا أرى أي خطورة... لم يعد النظام النقدي هشا كما كان قبل الأزمة المالية"، وذلك في إشارة إلى أزمة 2008 التي شهدت انهيار بنك ليمان براذرز.

وحاول شولتس تبديد المخاوف من حدوث أزمة مالية جديدة جراء انهيار بنك سيليكون فالي والمشاكل التي يعانيها بنك كريدي سويس.

تأتي تطمينات المستشار الألماني بعد أن اقترض بنك كريدي سويس ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك المركزي السويسري لدعم السيولة واستعادة ثقة المستثمرين، وبعد انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي في وقت سابق من الشهر الجاري.

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ونقلت الصحيفة عن شولتس قوله "ودائع المدخرين الألمان آمنة. ليس فقط بسبب المرونة الأكبر للنظام المصرفي واللوائح الأكثر صرامة، ولكن أيضا بسبب قوتنا الاقتصادية. وأضاف قائلا: "نرى أنه في الولايات المتحدة.. في بريطانيا العظمى.. ومؤخرا في سويسرا، يتصرف المسؤولون بسرعة وحسم وهذا يخلق شعورا بالأمن يمكن لجميع المواطنين الاعتماد عليه في هذا البلد أيضا".