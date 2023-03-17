شاهد: الأيرلنديون يحتفلون بعيد القديس باتريك في دبلن

احتفل مئات الآلاف الجمعة بعيد القديس باتريك في دبلن، إذ شاركوا وهم يرتدون ملابس خضراء باستعراض تقليدي يُنظّم احتفاءً بالقديس الأيرلندي.

وشارك في العرض الراقص، وهو ثاني استعراض يُقام منذ جائحة كوفيد-19، 4200 شخص بالإضافة إلى موسيقيين وبهلوانيين كثر.

وكان منظمو الحدث يتوقعون حضور أكثر من 450 ألف شخص من إيرلنديين وأجانب، في الاحتفال الذي يجري خلاله تناول كميات كبيرة من البيرة.

ومن بين الشخصيات التي حضرت الاحتفال الممثل الأميركي باتريك دافي الذي اشتهر بدور بوبي اوينغ في مسلسل "دالاس" الذي يعود إلى ثمانينات القرن العشرين.

الممثل الأميركي باتريك دافي PAUL FAITH/AFP or licensors

واحتفل الممثل الذي هاجر جده إلى الولايات المتحدة في عشرينات القرن الفائت، بعيد ميلاده الـ74 مع قالب حلوى أخضر كبير.

وقال "إنّ الإحساس بالعودة هو ما يشعر به الناس عندما يأتون إلى ايرلندا".

أما رئيس الوزراء الايرلندي ليو فارادكار فيزور واشنطن حيث التقى الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يفاخر بجذوره الايرلندية.