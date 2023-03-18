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فنلندا

بعد أسبوعين من إعلان الزواج بمؤخر صداق قدره مليار يورو.. طلاق العريس العراقي من عروسه الكويتية

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بقلم:  يورونيوز
محل لبيع الذهب في بغداد - أرشيف
محل لبيع الذهب في بغداد - أرشيف   -  حقوق النشر  Hadi Mizban/AP..

بعد زواج دام لمدة أسبوعين ومهر اعتبر الأغلى، طلق الشاب العراقي حيدر الفيلي زوجته الكويتية غدير الفهد بعد زواج  أثار ضجة كبيرة وموجة من التعليقات بعدما دفع الفيلي مؤخر صداق قيمته مليار يورو بينما كان المهر 1 كيلو ذهب.

أعلن الشاب العراقي المقيم في فنلندا الطلاق بصورة ودية وبالتراضي ولعدم الانسجام والتوافق.

فيديو عقد القران الذي نشره الفيلي في الرابع من مارس/آذار أحدث لغطاً كبيراً وضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض بحثاً عن الشهرة بينما نفى الشاب ذلك في حينها.

الزوجة هي الممثلة الكويتية غدير الفهد التي ظهرت في مقطع فيديو عقد القران، حينها قرأ المأذون بنود العقد وحين وصل إلى كلمة مليار دولار بدت عليه الصدمة والتفت نحو الشاب ليتأكد من صحة الرقم، الذي أومأ إليه بالموافقة.

حقق الفيديو ملايين المشاهدات والآلاف من التعليقات.