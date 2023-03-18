وزارة الدفاع الروسية تعرض فيديو لتدمير مركبة لمنظومة دفاع صاروخية تشيكية في أوكرانيا

بثت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت لقطات قالت إنها تظهر "صاروخا تشيكي الصنع RM-70 MLRS تم تدميره.

واكتشف MLRS بواسطة طائرة مسيرة في اتجاه أفديفكا ثم تم القضاء عليه بواسطة ذخيرة عالية الدقة أطلقتها المسيرة.

وزارة الدفاع الروسية زعمت أن الذخائر استخدمت بشكل فعال لتدمير المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية كقطع المدفعية ومدافع المدفعية ذاتية الدفع وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات ذاتية الدفع و MLRS والدبابات والمركبات المدرعة الأخرى.