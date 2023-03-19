فيديو: شواطئ كانكون تستقبل الآلاف من الأمريكيين رغم تحذير الحكومة من السفر إلى المكسيك

شهدت منطقة البحر الكاريبي المكسيكية توافد الآلاف من الأمريكيين الذين أموا للاستمتاع بإجازاتهم على الرغم من التحذير الذي أصدرته الحكومة الأمريكية بسبب موجة من الهجمات وعمليات أمنية تنفذها الحكومة المكسيكية.

وتدفق الطلاب على نحو الخصوص إلى شواطئ كانكون شرق المكسيك، التي تتمتع بمنتجعات سياحية ذات شعبية كبيرة.

قالت صوفيا تيلور البالغة 21 عامًا، والتي قدمت من ولاية إنديانا الأمريكية "كان والدّي متوترين للغاية لأنني اتيت إلى هنا، لكنني اخبرتهما أن الأمر على ما يرام، لأنني بصحبة صديقي، طالما نحن معًا، أعتقد أنه لا بأس بذلك."

رفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى التأهب للسفر إلى المكسيك واعتبرت أن اثنتين فقط من ولايات البلاد البالغ عددها 32 ولاية "آمنة".

يؤكد التحذير على انعدام الأمن خاصة في الليل، وخطورة تعاطي مخدرات أو كحول مغشوشة.

ويسّير الجيش المكسيكي دوريات مسلحة في المناطق السياحية على شواطئ كانكون.

تتوقع حكومة كوينتانا رو وصول حوالي 30 ألف أمريكي خلال فترة العطلة هذه، ويبلغ متوسط إنفاقهم اليومي ما بين 100 و 150 دولارًا.