تراجع أسواق المال الأوروبية عند بدء التداول بعد صفقة شراء مصرف "كريدي سويس"

سجلت أبرز أسواق المال الأوروبية تراجعًا عند بدء جلسات التداول الإثنين رغم صفقة شراء مصرف كريدي سويس الهادفة الى تجنب أزمة جديدة في القطاع المصرفي العالمي.

وتراجع أبرز مؤشر في بورصة لندن بنسبة 1,1% ليصل إلى 7,258,31 نقطة.

وفي منطقة اليورو تراجع مؤشر بورصة فرانكفورت 1,0% ليصل إلى 14,617,00 نقطة ومؤشر بورصة باريس بنسبة 0,8% إلى 6,868,51.

وهبطت أسهم ستاندرد تشارترد و"إتش.إس.بي.ٍسي" أكثر من 6% لكل منها في هونغ كونغ اليوم الإثنين مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين، بينما يواجه "إتش.إس.بي.سي" احتمال تسجيل أكبر تراجع في يوم واحد خلال ستة أشهر. وتراجع مؤشر "إم.إس.سي.آي" لأسهم القطاع المالي في آسيا عدا اليابان بنسبة 1.3%.

وفي حزمة تحت إشراف الجهات التنظيمية السويسرية أُعلنت "يو بي إس"، أمس الأحد، أنها ستدفع ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.23 مليار دولار) لشراء كريدي سويس، الذي تأسس قبل 167 عامًا، وستتحمل خسائر تصل إلى 5.4 مليار دولار.

وفي مواجهة أزمة ثقة سريعة الانتشار في النظام المالي، سعت البنوك المركزية الكبرى أمس الأحد أيضًا لتعزيز تدفق السيولة في النظام المصرفي العالمي بسلسلة من عمليات مبادلات العملة المنسقة لضمان حصول البنوك على الدولارات التي تحتاجها لتسيير عملياتها.

ورغم أن تلك التحركات عززت فيما يبدو ثقة المستثمرين في مستهل التعاملات الآسيوية، فقد انحسرت موجة الصعود سريعًا مع تحول التركيز إلى الخسائر الكبيرة التي سيتحملها بعض حاملي سندات كريدي سويس بموجب صفقة الاستحواذ.

وبمقتضى الصفقة، قررت الجهة التنظيمية للقطاع المالي في سويسرا تقدير قيمة سندات إضافية من الفئة الأولى أصدرها كريدي سويس بقيمة اسمية 17 مليار دولار عند الصفر، وهو ما أثار غضب بعض حاملي السندات الذين ظنوا أنهم سيحصلون على حماية أكبر مما يحصل عليه المساهمون في صفقة الاستحواذ التي أعلنت أمس الأحد.

وأضافت المخاوف بشأن ما قد تعنيه هذه الخطوة للسندات الإضافية من الفئة الأولى التي أصدرتها بنوك أخرى إلى القلق المستمر بشأن مجموعة من المخاطر من بينها انتقال الأزمة عبر القطاع المصرفي وهشاشة البنوك المحلية في الولايات المتحدة ومخاطر أخلاقية.